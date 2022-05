Prohíben a Nancy Pelosi recibir la Sagrada Comunión por apoyo al aborto

El arzobispo de San Francisco , Salvatore Cordileone, anunció el viernes que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , tiene prohibido recibir la Sagrada Comunión debido a su postura a favor del aborto, lo que marca una escalada en una tensión de décadas entre la Iglesia Católica Romana y los políticos demócratas liberales sobre el aborto.

Cordileone le ha escrito a la demócrata de California informándole que no debe presentarse para recibir la Sagrada Comunión en la Misa y que los sacerdotes no le distribuirán la comunión si se presenta.

"Un legislador católico que apoya el aborto provocado, después de conocer la enseñanza de la Iglesia, comete un pecado manifiestamente grave que es causa del más grave escándalo para los demás. Por lo tanto, la ley de la Iglesia universal establece que tales personas 'no deben ser admitidas a los santos Comunión'", dice en la carta.

El Catecismo de la Iglesia Católica es inequívoco sobre la cuestión del aborto, tanto en procurarlo como en ayudar en la práctica: "Desde el primer siglo, la Iglesia ha afirmado el mal moral de todo aborto procurado", dice el catecismo . "Esta enseñanza no ha cambiado y permanece inmutable".

"El aborto directo, es decir, el aborto querido como fin o como medio, es gravemente contrario a la ley moral", dice, antes de calificar el aborto y el infanticidio de "crímenes abominables".

También declara que "La cooperación formal en un aborto constituye un delito grave

La Iglesia atribuye la pena canónica de excomunión a este crimen contra la vida humana". Sin embargo, a pesar de esa claridad, los políticos católicos liberales han intentado constantemente intentar alinear sus creencias católicas con su apoyo al derecho al aborto. El entonces gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, se declaró personalmente opuesto al aborto en 1984, pero dijo que no podía imponer ese punto de vista en el país.

Pero desde entonces, los demócratas como Pelosi se han mostrado más incondicionales en su apoyo a las políticas a favor del aborto. El presidente Biden, también católico, una vez apoyó la Enmienda Hyde, que impedía que los fondos estadounidenses pagaran abortos en el extranjero. Dio la vuelta a esa enmienda cuando se postuló para presidente en 2020, y recientemente describió "el derecho de una mujer a elegir" como "fundamental".

Cordileone dice en su carta que él le escribió el 7 de abril, informándole que "si no repudiara públicamente su defensa del 'derecho' al aborto o si se abstuviera de referirse a su fe católica en público y recibir la Sagrada Comunión, no tendría otra opción que hacer una declaración, de acuerdo con el canon 915, de que no debe ser admitido a la Sagrada Comunión". Dice que desde entonces, ella no lo ha hecho.

"Por lo tanto, a la luz de mi responsabilidad como Arzobispo de San Francisco de estar 'preocupado por todos los fieles cristianos encomendados a [mi] cuidado" (Código de Derecho Canónico, can. 383, §1), por medio de esta comunicación yo Por la presente le notifico que no debe presentarse para la Sagrada Comunión y, si lo hace, no debe ser admitida a la Sagrada Comunión, hasta el momento en que repudie públicamente su defensa de la legitimidad del aborto y confiese y reciba la absolución. de este grave pecado en el sacramento de la Penitencia", dijo.

Pelosi ha discutido con la Iglesia durante años sobre el tema, ya que ha tratado de presentarse como una católica "devota", al mismo tiempo que una partidaria incondicional de una práctica que la Iglesia católica condena como un mal moral.

En una entrevista de 2008, Pelosi afirmó que "como católica devota y practicante", la Iglesia "no ha sido capaz de hacer esa definición" de cuándo comienza la vida, un comentario que provocó una gran cantidad de críticas de varios de los principales obispos de EE. UU. – y luego dijo que "el punto es que no debería tener un impacto en el derecho de la mujer a elegir". En esa entrevista también dijo que quería que el aborto fuera "raro".

Pero a raíz de la opinión filtrada este mes que sugiere que la Corte Suprema anulará pronto Roe v Wade, Pelosi no ha hablado de reducir el aborto, pero ha seguido afirmando que su postura a favor del derecho a decidir está en línea con la enseñanza católica.

“Este [tema] realmente me quema por si no se dieron cuenta, porque nuevamente soy muy católico, devoto, practicante, todo eso. Me quieren echar. Pero no voy porque no no quiero alegrarles el día", dijo este mes.

"Durante demasiado tiempo, los funcionarios públicos católicos han creado confusión y desunión al defender políticas que destruyen vidas humanas inocentes, en contradicción directa con las enseñanzas de la fe católica", dijo Brian Burch, presidente del grupo de defensa CatholicVote, después del anuncio de Cordileone. “La persistente desobediencia de estos funcionarios públicos es motivo de enorme tristeza y escándalo que pedía una respuesta”.

Pelosi se reunió con el Papa Francisco el año pasado, donde el Vaticano no dijo si se trató el tema del aborto.

El Papa Francisco comparó abortar con contratar a un asesino a sueldo, pero también se mostró cauteloso al sugerir que se prohíba a los políticos comulgar.

"Nunca le he negado la Eucaristía a nadie", dijo el Papa el año pasado , aunque dijo que no recordaba un momento en que un político se opuso firmemente a la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto y acudió a él para recibir la comunión.

Se refirió a la comunión como "un regalo" y no "un premio para los perfectos". En esa misma entrevista, sin embargo, enfatizó que la Iglesia Católica considera el aborto como un homicidio.

