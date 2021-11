Prófugo se entrega a la policía luego que programa sobre crímenes emitiera su caso

Tras estar prófugo de la justicia por 9 años, un hombre se entregó a la policía luego que un programa de televisión sobre crímenes emitiera el caso en el que estuvo relacionado, según revelaron las autoridades de Austin, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de la policía, el 28 de abril de 2012, el hombre identificado como Héctor Hugo Ramírez-Lopez, quien en ese entonces tenía 33 años de edad, presuntamente asesinó con un cuchillo a Sandall Wells, en Austin.

Un día después del incidente, el domingo 29 de abril de 2012, la oficina del médico forense del condado de Travis realizó una autopsia a la víctima. La causa oficial de la muerte fue una puñalada en el pecho y el hecho fue declarado homicidio, por lo que de inmediato se emitió una orden judicial contra López acusándolo de asesinato.

Pero las autoridades no lograron encontrarlo y se creía que López había huido de EE.UU y posiblemente se encontraba en su país natal, México, donde evadió la justicia por años.

El episodio se emitió y el hombre se entregó

El miércoles 27 de octubre de 2021, este caso se estrenó en el episodio 11 de la temporada 3 de "In Pursuit with John Walsh: Predator Next Door" ( En persecución con John Walsh: Un deprepador cerca), el cuál cuenta las historias de los crímenes desde la perspectiva de los testigos y de los policías en un intento por encontrar a los criminales que están fugitivos

En esta ocasión, en un hecho insólito, el sábado 20 de noviembre de 2021, López se entregó a las autoridades de México. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos y actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Travis.

Se desconoce el motivo por el cuál el hombre, después de estar 9 años evadiendo a la justicia finalmente decidió entregarse a las autoridades.

¿Cuándo se considera prófugo de la justicia?

Un fugitivo es una persona que evade la ley cuándo es buscada por las autoridades

Si una autoridad exige que una persona se presente ante un organismo y el individuo no acude al llamado, se le considerará como prófugo o fugitivo, por lo que se le ordena a la policía que actúe para encontrar al sospechoso.

