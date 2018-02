Profesora le pone 0 a alumna argumentando que "Australia no es un país"

Australia

Ashley Arnold es una joven de 27 años de Idaho, en Estados Unidos, que estudia un grado online en Sociología en la Southern New Hampshire University y que tenía que hacer un proyecto final para una asignatura, por la que pagó 1,000 dólares, que requería a los estudiantes comparar los criterios sociales de su país con las de cualquier otro en el mundo.

Así, Ashley eligió comprar el empleo de los medios de comunicación social en Estados Unidos y en Australia.

Sin embargo, ella se sorprendió mucho al ver que su profesora universitaria, que según LinkedIn es doctora en Filosofía, la había suspendido con un cero en todas las secciones del ensayo porque "Australia es un continente, no un país".

Según explica la joven a 'BuzzFeed', al principio pensó que se trataba de una broma, pero finalmente se dio cuenta que el argumento de la mujer era real.

"¿Quién no sabe que Australia es un país?"

"Con su nivel educativo y su experiencia, ¿quién no sabe que Australia es un país?", se preguntó la estudiante, que además no entendía por qué ella no lo había buscado en Google había tenido dudas sobre ello.

Entonces, le escribió un largo email a la profesora para intentar convencerla de que realmente Australia es un país, incluyendo algunas referencias, pero la docenteseguía sin parecer convencida sobre su argumentación.

En un intento desesperado, la estudiante de Sociología le envió un enlace de la página web del Gobierno de Australia, obteniendo por primera vez resultados positivos. La profesora respondió: "Después de hacer una investigación independiente, revisaré tu proyecto".

Finalmente, Ashley ha conseguido una nota de B+, equivalente a un notable.