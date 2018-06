Profesora dona su herencia de un millón de dólares para sus alumnos

Hay historias que impactan por su humanidad. Y la que nos ha dejado para el recuerdo Genevieve Via Cava es una de ellas. Esta maestra de la Escuela Dumont, en Nueva Jersey, legó una herencia de un millón de euros para los alumnos de la citada institución a su muerte.

La Escuela Dumont, en Nueva Jersey, recibió por sorpresa un cheque de un millón de dólares. Era la última voluntad de Genevieve Via Cava, una exmaestra de necesidades especiales que había fallecido siete años antes.

No me extraño su donación, me dijo que lo haría, pero no podía imaginar que tuviera tanto", aseguró uno de los directivos del centro.