Profesor es suspendido del colegio, afirmó que solo hay dos sexos

Un profesor es suspendido del colegio, el instituto de Alcalá de Henares IES Complutense de Colombia debido a que en una clase de biología, el maestro Jesús Luis Barrón López afirmó que solo existen dos tipos de género: el femenino y masculino.

Lo que no esperaba el profesor era la reacción que tendrían los estudiantes, y aunque sabía que no muchos concuerdan con tal declaración lo próximo que pasó es lo que no consideró.

La Verdad Noticias ha tocado en reiteradas ocasiones sobre la orientación sexual de los individuos, de hecho en ¿Qué es la discriminación LGBT y que sufren las personas de esta comunidad? habla más ampliamente del tema, pero entonces, ¿qué pasa cuando un profesor es suspendido del colegio por afirmar que solo hay dos sexos?

Profesor es suspendido del colegio

Por decir que solo existen biológicamente dos sexos, el masculino y el femenino, un profesor es suspendido del colegio.

Jesús Luis Barrón López fue suspendido del instituto de Alcalá de Henares IES Complutense de Colombia, después que realizara una serie de declaraciones que no fueron del agrado de sus alumnos.

Casi de inmediato los alumnos y la institución lo declararon como “Persona no grata”. Es importante mencionar que el profesor tiene una trayectoria de 26 años como docente, pero inició a trabajar en esta institución a mediados de 2020.

Pero ante las opiniones de sus alumnos, fue relegado de su cargo después de ser considerada como una persona no grata para los menores de edad, esta polémica después de una clase de sexualidad de biología.

En Francia se había dado un caso sobre un maestro asesinado por un adolescente refugiado luego que el profesor expresara sus opiniones.

Profesor es suspendido del colegio interpone queja

Ante este suceso Jesús Barrón señaló que se tocó el tema del sexo, los cromosomas masculinos y femeninos y la transexualidad, así como de las doctrinas en las aulas de clase en donde se utiliza material que raya en lo pornográfico.

Pero tras ser expulsado interpuso una queja ante la Asociación Española de Abogados Cristianos, quienes señalaron el caso como discriminación por lo que pese a que el profesor es expulsado del colegio, regresó a clases el pasado 17 de julio, pero este hecho quedó registrado como precedente.

¿Qué es la discriminación LGBT?

La violencia de cualquier tipo ejercida contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Esta se da cuando personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) se enfrentan a la violencia o discriminación motivada por actitudes de odio hacia su orientación sexual (homofobia) o identidad de género (la transfobia).

Esta puede abarcar la violencia cometida por individuos, que pueden involucrarse en actos de intimidación, linchamiento, asalto, o acoso escolar homófobo y transfóbico, entre muchos otros. Pero en el caso de que un profesor es expulsado del colegio también se estableció era discriminación.

