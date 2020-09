Profesor de Colombia lanza comentarios transfóbicos y homofóbicos en plena clase

universidad maestro homofóbico transfobico

El docente de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Distrital, Alejandro Silva Riaño, creó polémica al lanzar una serie de comentarios transfóbicos en una sesión virtual sobre diseños de una encuesta; además, arremetió contra las discusiones sobre el género.

"Esas discusiones sobre género son estúpidas, en todo sentido. O es uno o es otro. Lo demás son comportamientos que estudian los psicólogos. ¿Género? Solo hay dos: masculino o femenino. Punto. Que usted tenga una aberración, un comportamiento, eso es otra cosa", dijo Silva Riaño, pese a que hay personas que se identifican como no binarias.

#DENUNCIA ⚠️ Alejandro Silva docente de @udistrital violenta con lenguaje sexista y discriminatorio a personas Trans y personas LGBTI, no cabe en la cabeza como se ejerce la docencia a través de la discriminación.



"Usted sigue siendo hombre anatómicamente. Que usted tenga cuerpo de hombre y se comporte como mujer, hay que averiguar quién fue el que influyó en eso: si usted vivió solo entre mujeres y lo trataron como mujer, o vino un familiar y lo violó y lo traumatizaron, entonces a usted lo traumatizaron y a usted le quedó gustando ser mujer. Otro que nacen como hombre y quieren comportarse como mujer. Hay que ver por qué", añadió.

"(...) Hay gente que es tan aberrada que sabe que es hombre y se convirtió en mujer y van y se casan. Eso es tener una aberración. Eso es ser uno más aberrado que el otro (...) Fue concebido como hombre, no como mujer. ¿Cuál otro sexo? No hay. ¿Cuál otro género? No existe".

"(...) Si el niño es niño, hay que enseñarlo a ser hombre y educarlo como hombre. Pero bueno, en fin: tanta democracia y tanta estupidez a lo que lleva", concluyó el docente, que en 2005 ejercía como decano de la Facultad de Ingeniería.

Universidad rechaza postura del profesor

Al respecto, la Universidad Distrital emitió un comunicado en el que dice rechazar "enfáticamente la intervención" de Silva Riaño (aunque no menciona su nombre) y asegura "que se trata de una postura personal, contraria a los lineamientos institucionales".

Rechazo enfáticamente cualquier hecho de discriminación en relación con la identidad de género y la orientación sexual.En la @udistrital promovemos una línea de conducta contraria a este tipo de expresiones que solo reproducen conductas homofóbicas que tanto hemos buscado abolir. — Ricardo García Duart (@rgarciaduarte) September 3, 2020

Ricardo García Duarte, rector de la institución, también se pronunció sobre los comentarios del docente: "Rechazo enfáticamente cualquier hecho de discriminación en relación con la identidad de género y la orientación sexual".