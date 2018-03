¿’Problemas en el paraíso’? Comunícate con tu pareja

Descubre la magia de la pregunta

Te puede interesar

Te lo puedo decir con confianza total: Si no hay comunicación, no hay relación. La comunicación es la base de una relación. Tan importante es este aspecto que se puede decir que la comunicación llega antes del amor. Sin comunicar con tu pareja y conocerla, ¿cómo la vas a amar? El problema es que nadie nos enseña cómo comunicar en pareja y esta falta de conocimiento nos lleva a discusiones frustradas. La queja número uno que escucho cuando estoy en terapia de parejas es, ‘Mi pareja no sabe escucharme, no me entiende.’ La comunicación con tu pareja y la salud de tu relación mejora cuando aprendemos a escuchar y mostrar entendimiento. Con esto en mente, les presento lo que yo llamo la magia de la pregunta. Lo que existe en la mayoría de las conversaciones es la tendencia de hablar desde nuestro punto de vista. Hablamos y opinamos desde nuestra perspectiva, lo que estamos viviendo y sintiendo en el momento. Hay varios factores que nos influyen de esta manera. El ser humano es egoísta por naturaleza. Está en nosotros por instinto pensar primero en nosotros, por lo cual somos propensos a hablar primero desde nuestro propio conocimiento. También somos algo orgullosos y esto nos lleva a querer tener la razón en un argumento, queremos convencer a la otra persona que estamos en lo ‘correcto’. Existen situaciones en donde sí existe una opinión correcta, pero estas son más la excepción que la norma. Otro factor es la defensa propia. Cuando nos sentimos atacados, es una respuesta natural a defendernos, y esto nos lleva a acusar y reprochar en vez de escuchar y entender. En cuestión de la relación de pareja, tiene más que ver con que la opinión de cada quien es válida. Aun que están viviendo el mismo tema, cada quien lo vive en su contexto por lo cual cada opinión, aun opuesta, es válida. El conflicto se presenta cuando no existe la habilidad de escuchar y entender a tu pareja, y aceptar que su punto de vista también es valida y que ella merece ser escuchada. La clave de la solución a este problema de comunicación se encuentra en la pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de decir lo que piensas, preguntas lo que está pensando tu pareja? Por ejemplo, si tu pareja se queja que le prestas más atención a tu celular que a ella, en vez de reaccionar y defenderte, puedes tomar el tiempo para hacerle algunas preguntas como: ¿De dónde nace tu preocupación? ¿Qué te hace sentir cuando estoy en el celular? ¿Cuál es tu necesidad más presente que me quieres comunicar en este momento? Con estas preguntas y otras, puedes llegar a entender a tu pareja. Muchas veces la queja o comentario inicial no tiene nada que ver con lo que la pareja en realidad quiere expresar. Por ejemplo, en el escenario del celular arriba mencionado, es muy posible que las preguntas los llevan a tema central del afecto. Puede ser que tu pareja siente que la relación padece de afecto y este pensamiento se manifestó en el comentario sobre el uso del celular (necesito un abrazo tuyo pero en vez estás en tu celular). Las preguntas te llevan a entender a tu pareja. Hacer preguntas es una alternativa sana que los llevan a dialogar más y discutir menos. Haciendo preguntas en vez de estar defendiendo tu punto de vista tiene varias ventajas: (1) te da la oportunidad de expresar lo que sientes sin el miedo de una respuesta agresiva, (2) te ayuda sentirte no solo escuchado, pero también entendido, (3) es más fácil llegar a una solución cuando hay entendimiento, (4) alimenta la habilidad de la pareja de dialogar en vez de discutir, (5) el escuchar y entender, combinado con un diálogo que llega a soluciones amenas, alimenta la intimidad emocional de la pareja. Hazle un favor a tu relación y empieza a comunicar con más preguntas y menos discusiones.