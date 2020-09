¿Problemas con WhatsApp Web? resuélvelos fácilmente con estos consejos

A todos nos ha pasado que nos surgen problemas para poder usar WhatsApp Web, sin embargo no hay mucha información de cómo poder solucionarlos, por eso es que aquí te traemos los problemas más comunes WhatsApp Web en tu computadora.

No se puede acceder al Sitio Web

Como bien sabemos, para poder hacer uso de WhatsApp Web, debes abrir en el navegador de nuestra preferencia la dirección web.whatsapp.com, pero en ocasiones aparece un mensaje de error diciendo que no se puede acceder al sitio web, en estos casos hay dos posibles razones, la primera es que se haya ingresado de forma errónea la dirección web, y la segunda opción es que la computadora no tenga conexión a Internet.

Para verificar cuál de los dos problemas es el que corresponde, vamos a escribir google.com en el navegador para comprobar que se tiene conexión a Internet. Si no carga ninguna página web, será necesario reiniciar el router o contactar al servicio técnico de la compañía que preste el servicio. En caso de que las otras páginas sí carguen, es posible que se haya escrito mal la dirección web, por lo que hay que revisar que coincida con: web.whatsapp.com.

Uno de los problemas más comunes es la compatibilidad con el navegador

Navegador no compatible

Un requisito de la versión web de WhatsApp es usar un navegador web compatible, actualmente WhatsApp Web se puede utilizar con Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge y Safari; en caso de que se use alguno de estos navegadores y persista el mensaje de error, es posible que se tenga instalada una versión antigua del navegador, para solucionar este error prueba lo siguiente:

Usa alguno de los navegadores compatibles (Chrome, Firefox, Opera, Edge o Safari), si sigue apareciendo el mensaje, actualiza el navegador a la última versión o prueba con otro de la lista.

El código QR no aparece

Si has abierto correctamente la página de WhatsApp Web pero el código QR no termina de cargar, puede ser porque se perdió la conexión a internet, por lo que se recomienda que revises tu conexión. Espera unos segundos a ver si termina de cargar, si no es así, actualiza la página web pulsando la tecla F5 en Windows o CMD R en Mac.