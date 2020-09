Privacidad en WhatsApp: Todo lo que necesitas saber

WhatsApp tiene cientos de millones de usuarios activos en todo el mundo, entre personas comunes y empresas, pero todavía siguen existiendo dudas acerca de la privacidad dentro de la aplicación, debido a los casos de mal manejo de datos asociados con la empresa.

Averigüemos cómo funciona la configuración de privacidad de WhatsApp para garantizar (o no) que su cuenta sea segura y privada, y descubramos cómo puede implementar medidas adicionales para proteger sus chats de cualquier intrusión.

¿Qué información obtiene WhatsApp por defecto?

Hay ciertos detalles de usuario a los que WhatsApp tiene que acceder para que puedas utilizar el servicio. Estos detalles menores incluyen tu nombre, número y los detalles de todos los demás en tu lista de contactos. Además, WhatsApp también recupera algunos detalles sobre su teléfono. Esto incluye el número de modelo, detalles sobre el sistema operativo, el nivel de la batería y el número IMEI del teléfono.

También se accede de forma predeterminada a los detalles de la conexión, como la dirección IP y el operador de red.

Incluso la versión web de WhatsApp, WhatsApp Web, también recopila información similar mediante cookies de sesión. Sin embargo, estas cookies reconstruyen cada sesión y se eliminan una vez que el navegador se apaga después de que el usuario ha cerrado la sesión.

Estos detalles no revelan mucha información personal sobre un usuario. WhatsApp accede a estos detalles para evaluar el uso de un usuario individual, así como el uso combinado de la aplicación por parte de todos los que lo tienen instalado.

¿WhatsApp comparte los datos a los que accede?

Cuando Facebook compró WhatsApp por una cantidad masiva de 16 mil millones de dólares, fue con la condición de que los datos en los servidores para las actividades en ambas aplicaciones se mantuvieran separados. Sin embargo, en 2016, Facebook actualizó sus políticas de privacidad y permitió compartir datos en las dos plataformas simultáneamente.

Todos los datos de WhatsApp se transferirían a la parte inaccesible del perfil de Facebook de los usuarios.

Aparentemente, esta decisión se basó en el experimento en curso de Facebook para unificar la infraestructura del servidor de todas sus plataformas de mensajería. Las tres. Esto no significa que haya una sola aplicación que haga todas las tareas, sino una sola red para todos los centros de datos que almacenan la información del usuario y la transmiten a través de estas plataformas.

Seguimiento de ubicación en WhatsApp

Depende de nosotros, de cierto modo, si queremos que WhatsApp mantenga una etiqueta en nuestra ubicación. Básicamente, en caso de que compartas tu ubicación para contactar en el chat personal, WhatsApp te pedirá permiso para tener acceso a tu GPS. De esa manera, sí, WhatsApp está rastreando nuestra ubicación, pero solo si lo permitimos.

Definitivamente esta se envía mediante el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, por lo que estás a salvo de los mirones, pero WhatsApp puede verlo. Requiere eso para solucionar problemas y, finalmente, garantizar que las actualizaciones de ubicación se reciban correctamente en el otro extremo del chat.

Pero, como ya se ha dicho, depende parcialmente de nosotros. WhatsApp puede rastrear nuestra ubicación a través de puntos de acceso Wi-Fi, direcciones IP y Bluetooth. Por lo tanto, técnicamente no siempre podemos elegir si queremos compartir nuestra ubicación en WhatsApp.

WhatsApp no ve tus mensajes

Es un alivio que WhatsApp NO lea ni guarde chats. Bajo el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp, una vez que se recibe un mensaje en el otro extremo, se elimina de los servidores inmediatamente. Esto también funciona para archivos multimedia como videos y fotografías.

WhatsApp y Facebook no tienen acceso a tus mensajes

No obstante, los mensajes de WhatsApp están respaldados en tu teléfono en las bases de datos dela compañía. Esto incluye todos los textos que has enviado a tus contactos y las fotos y videos que has compartido. Dado que estos archivos de respaldo se almacenan en dispositivos individuales, los piratas informáticos pueden decodificarlos fácilmente, en caso de que se vulnere la seguridad de tu dispositivo.