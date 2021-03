Prisionero toma como rehén a un policía y es asesinado en cárcel de Oklahoma

Las autoridades dicen que la policía de la ciudad de Oklahoma disparó y mató a un prisionero que tomó como rehén a un oficial correccional en una cárcel del condado el pasado sábado 27 de marzo.

Los oficiales habían tratado de reducir la situación en el centro de detención del condado de Oklahoma, pero las autoridades dicen que dispararon sus armas después de que el sospechoso sostuvo algo contra el cuello del policía rehén.

Los funcionarios no dieron detalles específicos sobre las lesiones del oficial, pero lo llevaron a un hospital para recibir tratamiento.

"Me alegro de que el oficial de detención no se haya lastimado gravemente", dijo el jefe de policía de la ciudad de Oklahoma, Wade Gourley.

Las autoridades dicen que el preso había atacado al oficial mientras se distribuían los medicamentos. Luego, el sospechoso usó las llaves del oficial para liberar a otros reclusos en el décimo piso de la cárcel.

En un momento de la situación de los rehenes, un recluso comenzó a grabar un video en vivo en Facebook. Se desconoce si fue filmado en el teléfono del guardia o en uno que había sido introducido de contrabando en la cárcel. Más tarde se volvió a publicar en una página llamada "Arrested In Oklahoma"

En el video, los reclusos aseguran que simplemente estaban haciendo lo que "hay que hacer" porque las condiciones en la cárcel eran muy malas. Dijeron que no había agua corriente, por lo que los inodoros estaban atascados y no habían podido ducharse en semanas.

También dijeron que algunos reclusos no habían salido de sus celdas en días, no tenían comida y recientemente habían estado sin luz durante días. Hasta el momento las autoridades no han emitido comentario respecto a las condiciones en la que los presos aseguran vivir.

