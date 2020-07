Príncipe Andrew se siente "nervioso" por el arresto de Ghislaine Maxwell

principe Andrew Maxwell Jeffrey Epstein

En 2019, días después de la muerte de Jeffrey Epstein en una cárcel de Manhattan, el príncipe Andrew fue fotografiado jugando al golf en vacaciones en la Costa del Sol, España, junto con su ex esposa, Sarah Ferguson.

El jueves, Ghislaine Maxwell, la ex novia de Epstein, fue arrestada y acusada como conspiradora, ya que supuestamente preparaba y transportaba a las víctimas.

En su desastrosa entrevista de la BBC en noviembre pasado, Andrew dijo que Maxwell era el "elemento clave" en su amistad con Epstein, y según The Sun, el arresto de la expareja del acudado lo hace sentir bastante incómodo.

Según un experto del palacio que habló con el periódico, Andrew canceló un viaje porque se sentía "nervioso" y agregó que es probable que "nunca vuelva a viajar a Estados Unidos". Cabe mencionar que el príncipe no ha sido acusado en la investigación actual.

Los cargos contra Maxwell cubren el período de 1994 a 1997, antes de que Andrew dijera que conoció a Epstein, en 1999, junto con dos cargos de perjurio por testimonio dado en 2016 (ella ha negado acusaciones similares cuando se presentaron en demandas civiles).

Geoffrey Berman, el ex fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se quejó durante meses por la renuencia de Andrew a participar en la investigación en curso relacionada con Epstein.

Más tarde, una fuente cercana a Andrew le dijo a The Telegraph que el monarca habría cooperado si no hubiera sido por las declaraciones públicas de Berman. (Berman fue despedido polémicamente de su papel en el SDNY, y su sustituto, el fiscal federal interino Audrey Strauss, se ha hecho cargo del caso).

Pero ahora, están surgiendo más detalles sobre las acciones detrás de escena de Andrew a raíz del arresto de Maxwell.

Según el New York Times, los abogados de Andrew en la firma londinense Blackfords solicitaron la ayuda de un cabildero con sede en Washington, D.C. para obtener asistencia no especificada.

El principe Andrew no viajará a Estados Unidos y, al parecer, jamás lo volverá a hacer

El cabildero, Robert Stryk, cuya compañía Sonoran Policy Group se anuncia a sí misma como una firma de "diplomacia privada global", no terminó tomando a Andrew como su cliente y expresó su incomodidad ante la posibilidad, según el Times. Los representantes de Stryk y Andrew en Blackfords declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados por el periódico.

Maxwell no defraudaría al príncipe, aseguran

Laura Goldman, una corredora de bolsa estadounidense y amiga de Maxwell, dijo a The Telegraph que estaba segura de que ella nunca entregaría ninguna información sobre Andrew al FBI debido a su amistad.

"La única forma en que puede caminar es si abandona a alguien, pero definitivamente ese no será Andrew", dijo Goldman.

“Está tan agradecida que cuando llegó por primera vez a Nueva York, el duque ayudó a lanzarla a la alta sociedad. Ella siempre habla de lo que es un verdadero amigo. Ella no ve ninguna razón para hablar de él a las autoridades".

Goldman también secundó la afirmación anterior de Andrew de que asumía que las personas que vio en la casa de Epstein eran "personal".

Ella dijo: "Ghislaine siempre me dijo que Andrew era un poco estúpido e ingenuo y que si había chicas en la casa mientras él estaba allí, habría pensado que eran sirvientes".

Todas estas personas que piensan que es malvado simplemente están equivocadas. Es el tipo de persona con derecho que ve a todos como un sirviente ".

El jueves, una nueva demanda alegaba que Andrew estaba en la casa de Manhattan al mismo tiempo que Caroline Kaufman, una mujer que tenía 17 años, afirma que Epstein la violó en 2010.

Según el New York Daily News, la demanda no acusa a Andrew de cualquier fechoría. (Cuando fue contactado por The Independent para comentar sobre las acusaciones de Kaufman, los representantes de P.R. de Andrew y el equipo legal se negaron a comentar).

