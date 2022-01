Príncipe Andrés oficialmente despojado de títulos militares y patrocinios reales

Príncipe Andrew oficialmente despojado de títulos militares y patrocinios reales

El príncipe Andrés ha sido despojado oficialmente de sus afiliaciones militares y patrocinios reales, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado emitido este jueves.

“Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la reina”, decía el comunicado de última hora.

“El duque de York seguirá sin asumir ninguna función pública y está defendiendo este caso como ciudadano privado”.

El anuncio principal se produce solo un día después de que un juez federal en Nueva York denegara la moción de Andrés de retirar el caso civil en su contra.

El caso fue presentado por Virginia Giuffre, quien acusó a la realeza de agredirla sexualmente y abusar de ella cuando tenía 17 años, y era menor de edad, en 2001.

El acusado enfrentará el juicio como un ciudadano privado.

La demanda, presentada por Giuffre en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles en agosto de 2021, alega que Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell traficaron y abusaron de Giuffre después de que ella comenzó a trabajar en Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida.

La demanda continúa afirmando que el príncipe Andrés, un amigo de Epstein, agredió sexualmente a Giuffre tres veces.

“Durante cada uno de los incidentes antes mencionados, el demandante se vio obligado por amenazas expresas o implícitas de Epstein, Maxwell y/o el príncipe Andrés a participar en actos sexuales con el príncipe Andrés”, dice la demanda, explicando que Giuffre “temía la muerte o lesiones físicas a ella misma u otra y otras repercusiones por desobedecer a Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés debido a sus poderosas conexiones, riqueza y autoridad”.

La presentación dice que la supuesta "agresión sexual y agresión a la demandante de Andrés le han causado, y continúan causándole, una angustia y un daño emocional y psicológico significativos".

Víctima del Príncipe Andrés declara a la prensa

Giuffre emitió una declaración a ABC News junto con su presentación contra el príncipe Andrés en la corte federal el año pasado.

“Estoy responsabilizando al Príncipe Andrés por lo que me hizo”, dijo en ese momento. “Los poderosos y ricos no están exentos de ser responsabilizados por sus actos. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida hablando y exigiendo justicia”.

“No tomé esta decisión a la ligera”, agregó. “Como madre y esposa, mi familia es lo primero, y sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del Príncipe Andrés y sus sustitutos, pero sabía que si no continuaba con esta acción, los dejaría a ellos y a las víctimas. por todas partes abajo.”

