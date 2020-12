Prince of Persia: The Sands of Time Remake retrasado hasta marzo de 2021

La especulación sobre el regreso de las franquicias clásicas de Ubisoft ha alcanzado su punto más alto en los últimos años, y el estudio se sumerge con frecuencia en su catálogo anterior de franquicias en busca de cameos y referencias en títulos más nuevos.Mientras que los fanáticos de Tom Clancy's Splinter Cell todavía tienen que esperar su turno en una nueva entrega, los fanáticos de Prince of Persia se enteraron en septiembre pasado que Ubisoft está desarrollando una nueva versión de la PC, Nintendo GameCube, PlayStation 2 y Xbox Classic.

Después de una actuación decepcionante en septiembre, el estudio ha revelado poco más de un mes desde su lanzamiento que Prince of Persia: The Sands of Time Remake se retrasará hasta marzo de 2021.

Mala respuesta del público sobre el juego

Tras la revelación de Prince of Persia: The Sands of Time Remake durante el evento Ubisoft Forward de septiembre, los fanáticos inmediatamente expresaron su decepción por la presentación visual del juego. El juego está en desarrollo de Ubisoft Pune, un estudio conocido principalmente por su trabajo en títulos móviles y la serie Just Dance. Con un equipo de más de 750 desarrolladores, el juego es el título más grande que Ubisoft Pune ha desarrollado hasta ahora, sin embargo, la calidad de las imágenes del juego fue criticada por parecer poco desarrollada y desactualizada.

En una publicación ahora eliminada en Facebook, Ubisoft Czechoslovakia anunció que Prince of Persia: The Sands of Time Remake se retrasará desde su fecha de lanzamiento del 21 de enero hasta el 18 de marzo. El retraso está destinado a pulir aún más el juego con la declaración original (traducida por el usuario de ResetEra NeoRaider) que dice:

"¡Saludos, fans de Prince of Persia! Durante nuestra conferencia digital Ubisoft Forward, anunciamos con orgullo el regreso de Prince de Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Estamos emocionados de poder volver a poner este juego en sus manos mientras volvemos a contar la historia de Prince y Farah en la increíble Persia del siglo XI. Sin embargo, 2020 fue un año como ningún otro. Hoy nos gustaría informarles que necesitamos más tiempo para completar el juego. Con eso, la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake se trasladó al 18 de marzo de 2021. Creemos que esta es la decisión correcta para asegurarnos de ofrecer un juego que te guste. Gracias por tu paciencia y apoyo continuo al Prince of Persia, y esperamos que permanezcas seguro y saludable durante esta temporada navideña".

Prince of Persia se lanzará el 18 de marzo de 2021

Prince of Persia: The Sands of Time se lanzó originalmente en 2003 para Nintendo GameCube, PC, PlayStation 2 y Xbox. El juego fue un reinicio de la serie de plataformas cinematográficas Prince of Persia como un juego de acción y aventuras en 3D. El sistema transversal del juego se convirtió más tarde en la base de la franquicia Assassin's Creed, que luego inspiró a personajes como Marvel's Spider-Man. Más tarde, el juego fue remasterizado en Prince of Persia Trilogy, una colección HD para PlayStation 3 que también incluía las secuelas del juego Prince of Persia: The Warrior Within y Prince of Persia: The Two Thrones. El juego recibió una adaptación cinematográfica criticada por Walt Disney Pictures en 2010.

La Verdad Noticias te informa que Prince of Persia: The Sands of Time Remake se lanzará para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 18 de marzo de 2021.