Primera Ministra de Finlandia se somete a prueba antidoping tras escándalo

La Primera Ministra de Finlandia, Sanna Marin, dio a conocer que este viernes se sometió a una prueba de dopaje, luego de que resultó involucrada en un escándalo por videos en los que aparece en una fiesta con amigos, en la que presuntamente había drogas que fueron consumidas por los asistentes.

La política finesa señaló que los resultados de estos exámenes antidoping llegarán en una semana y precisó que nunca en su vida ha consumido estupefacientes, por lo que el resultado será negativo. Reiteró que sus funciones políticas no se vieron afectadas por esta celebración.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la Primera Ministra de Finlandia se vio involucrada en este escándalo tras la filtración de videos en donde aparece bailando en una fiesta. La clase política de su país emitió críticas en su contra y le pidieron que se sometiera a pruebas para detectar drogas en su organismo.

Primera Ministra de Finlandia responde

Se hace viral video de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, festejando, mientras al fondo se escuchan cometarios pidiendo "¡cocaína!" ...así las modas que impone Zelenski en Europa... "Valores Europeos" diría Úrsula Von der Leyen. ✌️�� pic.twitter.com/eSCdddD9hW — DΛVID ® (@DAVlDqva) August 18, 2022

La Primera Ministra de Finlandia respondió ante la ola de criticas que recibió tras la filtración de los mencionados videos, pues consideró que estos materiales fueron grabados sin su consentimiento en un evento privado, por lo que le molesta que se hayan vuelto de conocimiento público.

Reitero que en su asistencia a esta fiesta no consumió drogas, además de que lo hizo cuando no estaba en funciones como dirigente nacional, por lo que no intervino en su labor como Primera Ministra de Finlandia. Estos materiales también han causado controversia en redes sociales.

Algunos usuarios criticaron el actuar de la política mientras que otros la defendieron al considerar que también tiene derecho a divertirse y bailar con sus amistades. Se espera que los resultados de las pruebas de dopaje de la Primera Ministra de Finlandia se revelen la siguiente semana.

¿Quién es la Primera Ministra de Finlandia?

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, responde sobre sus vídeos saliendo de fiesta: "No estoy siendo chantajeada. Son vídeos privados y no debían ser públicos" pic.twitter.com/OxiYBTGoeM — El HuffPost (@ElHuffPost) August 19, 2022

Sanna Marin fue electa como Primera Ministra de Finlandia en diciembre de 2019. Tiene 36 años, por lo que es la dirigente nacional más joven en la historia de dicho país europeo. En diversas ocasiones ha declarado que pretende hacer su vida normal pese al cargo político que ocupa.

