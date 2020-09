Previo a la vacancia presidencial en Perú, Manuel Merino ya armaba su gabinete.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, el viernes pasado dos personas vinculadas a Acción Popular le escribieron asegurándole que continuaría en el “gabinete de transición”, en caso el presidente de Perú, Martín Vizcarra sea vacado.

En tanto, Incháustegui, manifestó ayer a Latina: “Yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido Acción Popular (AP), vinculados al Congreso. Me han conminado a que reflexione en memoria de mi padre para que evalúe y tome mejor la decisión. Me recordaron el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski.”

Con esto, el titular del Minem, confirmaba que el día viernes 11, fecha en que el Pleno del Congreso admitió a trámite la moción de vacancia presidencial, dos personas del partido político del presidente del Parlamento, Manuel Merino, tuvieron comunicación con él para deslizar la posibilidad de que integre el nuevo gabinete, tras consumarse la censura contra Martín Vizcarra.

Merino ya armaba su gabinete antes de la vacancia

Según con Incháustegi, el segundo mensaje, fue para pedirle tranquilidad. “Me están indicando que no me preocupe porque será un gabinete de transición. Y en mi caso, porque mi padre fue de Acción Popular, no habrá ningún problema. A mí esto me indigna porque no debemos estar generando estas historias que lo único que buscan es generar una crisis política innecesaria”.

Es de mencionar que la indignación del ministro era evidente porque los accionpopulistas que se comunicaron con él hicieron mención de su padre, Juan Incháustegui, quien fue ministro en el gobierno de Fernando Belaunde Terry.

Por ello, el ministro dijo: “Estoy seguro de que en una coyuntura como la que vivimos (ellos) no hubiera permitido que un pequeño grupo desestabilice el país. Nuestra atención debe estar enfocada en sumar esfuerzos a través de las distintas acciones de gobierno para ayudar a más peruanas y peruanos en esta emergencia sanitaria”.

Previo a la vacancia presidencial en Perú, Manuel Merino ya armaba su gabinete.

Te puede interesar: COVID-19 aísla aún más a las mujeres andinas de Perú: "Estamos viviendo con miedo"

Incháustegui refutó con esta versión la exhortación del titular de la Mesa Directiva del Congreso, Manuel Merino, quien horas previas desde el hemiciclo lo había emplazado a desmentir que buscó armar un gabinete ministerial luego de concretar la vacancia presidencial.

Con información de larepublica.pe