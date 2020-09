Preventa de Xbox Serie X y S resulta un DESASTRE en los sitios Web

La preventa de Xbox Series X y S se ha publicado, pero parecen estar causando problemas a casi todos los principales minoristas digitales de EE. UU., incluida la propia tienda de Microsoft, pues experimentan problemas al momento de escribir este artículo.

El sitio hermano de IGN, DownDetector, informa que el sitio web de Best Buy está experimentando problemas importantes, y muchos informan que no pueden ver los resultados de búsqueda o que aún no han visto los listados de las Series X y S en vivo.

DownDetector también dice que Amazon está experimentando problemas, aunque no está claro si los pedidos anticipados de la compañía se publicarán más tarde o si hay errores de carga.

Según los informes, Target también está sufriendo problemas, y los miembros del personal de IGN informan que las unidades agregadas al carrito no aparecen, o que se informa que hay más de la consola asignada por usuario.

#XboxSeriesX y #XboxSeriesS están por llegar y estamos finalizando los detalles para iniciar con las preventas, estén pendientes.

Las consolas llegarán en noviembre.



La preventa no comienza el 22 de septiembre. pic.twitter.com/w5Alufy8Sk — Xbox México (@XboxMexico) September 21, 2020

Microsoft tuvo problemas en preventa de Xbox Serie X/ S

GameStop muestra actualmente un mensaje de error "Acceso denegado" y el sitio web de Microsoft Store muestra un mensaje de error 503. Muchos también informan que Walmart se ha quedado sin existencias, pero los miembros del personal de IGN han informado que volver a cargar la página puede devolver un enlace de preorden en funcionamiento; a pesar de un pequeño aumento en los informes, DownDetector actualmente no enumera a Walmart como experimentando problemas.

Ninguno de los minoristas en cuestión ha hecho aún una declaración sobre los problemas que están sufriendo, pero lo actualizaremos a medida que sepamos más.

PS5 también sufrió problemas en la preventa, lo que llevó a Sony a disculparse y a prometer que hay más unidades en camino. Microsoft cumplió su promesa de ofrecer un tiempo de reserva para Xbox Series X y S, pero existe la posibilidad de que esto provoque problemas de tensión para los minoristas. Anteriormente se dijo que a las ubicaciones físicas de GameStop se les puede asignar un stock limitado de consolas Xbox.

La preventa de Xbox Serie X y S generó problemas en los sitios web

TE PUEDE INTERESAR: Xbox Series X: Los 5 juegos más prometedores anunciados en el showcase

Xbox Series X se vende a 499 dólares en Estados Unidos, mientras que Xbox Series S tiene un precio de 299 dólares. Ambas consolas Xbox Series se lanzarán el 10 de noviembre.