Prevén devastación en Luisiana por la tormenta Sally; ordenan evacuaciones

Luisiana se encuentra en estado de emergencia por la tormenta tropical Sally y fueron ordenadas evacuaciones en varios puntos del estado este domingo por la tarde.

El gobernador John Bel Edwards declaró durante una reunión informativa que buscará que el gobierno federal declare el estado de desastre antes de que el fenómeno meteorológico toque tierra.

"Tenemos todas las razones para creer que esta tormenta representa una amenaza muy significativa para la gente del sureste", dijo Edwards.

En Nueva Orleans, el alcalde emitió una orden de evacuación obligatoria para los residentes que viven fuera del sistema de protección de diques de la parroquia: Venetian Isle, Irish Bayou y Lake Catherine. La orden entra en vigor a las 6 p.m. Domingo, informó nola.com. Esas áreas podrían ver una marejada ciclónica de 7 a 9 pies, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Evacuaciones obligatorias en ciudades de Luisiana

La Junta de Alcantarillado y Agua de la ciudad dijo que las 99 bombas de drenaje de la ciudad están disponibles para el servicio. Los otros dos estaban en reparación y se esperaba que estuvieran en funcionamiento antes de cualquier impacto potencial de la tormenta.

La ciudad de Grand Isle, Louisiana, en una pequeña isla barrera en el Golfo, también emitió una orden de evacuación obligatoria que comenzaría a las 9 a.m. del domingo. El alcalde David Camardelle ya había pedido a los campistas, vehículos recreativos y botes que abandonen la isla a partir de las 8 a.m. del domingo.

�� Inundaciones.



Tras su paso por el sur de la #Florida esta tormenta tropical ha dejado más de 1 pie de lluvia en los Cayos.



Sobre la costa de #Louisiana y #Mississippi se puede acumular de 1-2 pies también.#Sally #trópico@UniNoticias pic.twitter.com/Oprq9t00ax — Albert Martínez (@AlbertEltiempo) September 14, 2020

También se ordenaron evacuaciones obligatorias en el área de Jean Lafitte de la parroquia de Jefferson, incluidas Barataria y Crown Point.

"Lo que sucedió en el pasado no importa", dijo Lee Sheng en una conferencia de prensa. "Manejamos todas las amenazas de la misma manera ... No puedes decir 'Estoy cansado de esto, no quiero hacerlo'. No importa qué tipo de año hayamos tenido ... todavía tenemos una gran amenaza frente a nosotros ".

Se ordenaron evacuaciones obligatorias en la parroquia St. John the Baptist de Pleasure Bend y en las áreas bajas de la parroquia al norte de la Interestatal 10 en LaPlace, incluidas Frenier, Peavine y Manchac. Existe una orden de evacuación voluntaria para el resto de la parroquia.

La parroquia de Plaquemines ordenó evacuaciones obligatorias para toda la orilla este de la parroquia y en la orilla oeste desde la refinería Phillips 66 Alliance hasta Venecia. Se ha realizado una evacuación voluntaria de la comunidad de Oakville a Phillips 66 Alliance Refinery.

El presidente Matthew Jewell ordenó una evacuación obligatoria para todos los residentes de la parroquia de St. Charles, diciendo que Sally podría causar cortes de energía generalizados y cortar la disponibilidad de servicios cruciales y de emergencia.

La Guardia Nacional de Luisiana tuiteó que más de 1,200 soldados y aviadores junto con 51 vehículos de alta mar, 32 botes, ocho helicópteros y dos equipos de trabajo de ingenieros se estaban desplegando en el sureste de Louisiana en preparación para Sally.

Sally llegaría a costas de Luisiana como huracán categoría 1 o 2 con vientos sostenidos de hasta 100 mph

Se espera que Sally se fortalezca a medida que avanza hacia la costa norte del Golfo. El sistema llegará allí a partir del lunes y martes por la noche y se espera que sea al menos un huracán de categoría 1.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans advirtió el domingo: "Los preparativos para la tormenta se realizarán mejor hoy, ya que las condiciones en las partes más al sur del área comenzarán a deteriorarse a última hora de esta noche o el lunes". Sally llega menos de tres semanas después de que el huracán Laura llegara a tierra como tormenta de categoría 4 el 27 de agosto.