Presuntos boleros AMENAZAN y EXTORSIONAN a personas en CDMX

De acuerdo con las autoridades capitalinas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, lograron la detención de dos adultos y tres menores de edad que presuntamente ofrecían servicio de limpieza de calzado y cuándo cobraban, pedían más dinero del acordado y agredían a sus víctimas de manera verbal y física.

Los hechos ocurrieron, cuando los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia por las inmediaciones de la Alameda Central, ubicada en la avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando algunas personas se aproximaron para informarles que fueron víctimas de agresiones por un grupo de jóvenes, quienes tras brindarles el servicio de limpia en sus zapatos, les pedían más dinero del acordado.

Boleros extorsionan y amenazan a ciudadanos en CDMX

Los denunciantes dijeron que al negarse a pagar lo exigido a los boleros, éstos se reunieron en grupo y comenzaron a agredirlos verbalmente con palabras altisonantes y los amenazaron con golpearlos.

Los oficiales se coordinaron para la búsqueda de los posibles responsables y detuvieron a dos hombres de 20 años de edad, dos de 16 y uno más de 17, a quienes pusieron a disposición del Juez Cívico.;

En redes sociales trascendió que el grupo de jóvenes se acercan a los transeúntes para ofrecer el servicio "con toda la intención de causar lástima" para que las víctimas accedan.

Te boleo tus zapatos, ando trabajando de esto por que debo ayudar a mis papás y no hemos comido nada hoy y quiero sacarlos para llevarles un taco", advierte la denuncia.

Una vez que las víctimas permiten que les limpien los zapatos y pagan lo acordado, los delincuentes comienzan a amedrentar y a exigir más dinero. Además una mujer que es su cómplice amenaza con denunciar argumentando abuso sexual.

"Cuando terminan de bolearle los zapatos al señor, le pagó, y en eso el lacra se le dice: qué! Esto que, mirando el dinero con enojo, el señor le dice, pues me dijiste que 30 pesos y el lacra ese le dice, sí son 30 pesos pero de cada lado, cada zapato tiene 4 lados así que son 240, y no se quiera pasar de verga sino aquí te doy suelo, y en eso llegaron todos los lacras que ya había mencionado amenazandolo, llegó una mujer con ellos y le dijo eso que hiciste es un robo no te quieras pasar de ver... si no ahorita digo que me tocaste, te vas a chingarle, paga y da una lana y no te denunció que me tocaste, osea ella ya calumniando al señor".