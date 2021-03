Presunta víctima de Andrew Cuomo habló durante 4 horas con investigadores

Charlotte Bennett, quien la semana pasada lanzó acusaciones de acoso sexual contra el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, tuvo una reunión de cuatro horas con los investigadores del caso y entregó un paquete de 120 páginas de documentos, según reportes.

Bennett, de 25 años, una ex asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud de la administración de Cuomo, fue la primera de las 7 presuntas víctimas en presentar sus acusaciones contra el gobernador, mismas que fueron publicadas por The New York Times el 27 de febrero.

Según la abogada de Bennet, Debra Katz, la mujer proporcionó “información detallada sobre el ambiente de trabajo sexualmente hostil fomentado en sus oficinas de Manhattan y Albany".

Según Katz, citada en el reporte de Daily Mail, durante la entrevista con los investigadores Bennett reveló “la preocupación del gobernador con el tamaño de sus manos y de lo que el gran tamaño de sus manos indicaban a Charlotte y a otros miembros de su equipo”.

Los abusos por los que acusan a Cuomo

Bennett, de 25 años, es una de las mujeres que han acusado a Cuomo de acoso laboral. Algunas han dicho que Cuomo los degradó con apodos de mascotas, se burló de ellos por su apariencia, los sometió a besos y caricias no deseados, o les preguntó sobre su vida sexual.

La mayoría de las acusaciones provienen de ex asistentes y de una mujer en una fiesta.

Varias de, incluida Bennett, dijeron que creían que el gobernador estaba investigando su interés en una aventura. También existen señalamientos de que, más allá de insinuaciones sexuales no correspondidas, el gobernador estaba tratando de ejercer miedo a través de la intimidación de sus asistentes.

Las acusaciones de acoso de Cuomo al personal femenino durante su tiempo como gobernador durante la última década están actualmente bajo investigación. Katz le dijo a The Times el 1 de marzo que Bennett tenía la intención de cooperar plenamente con la investigación.

La procuradora general Letitia James ha seleccionado a dos poderosos abogados, el ex fiscal federal Joon Kim y la abogada de derechos civiles Anne Clark, que se especializa en discriminación laboral, para llevar a cabo una investigación totalmente independiente de las acusaciones con poder de citación.

El gobernador Cuomo ha insistido, en varias oportunidades, en que debe permanecer en el puesto a pesar de las acusaciones, mientras que sus compañeros demócratas en la Asamblea de Nueva York y en el Congreso de Estados Unidos han exigido su renuncia.

