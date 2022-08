Presidente de Ucrania pide a todos los países que prohíban la entrada a los rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a todos los países del mundo que prohíban la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios, esto en un nuevo intento para evitar que Rusia anexe territorio ucranianos.

Fue a través de una entrevista con The Washington Post que el mandatario ucraniado indicó que las “sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras” a los rusos.

“Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad”, indicó Zelenski.

El presidente de Ucrania quiere evitar que Rusia avance con la guerra

El presidente Ucraniano espera que la guerra finalice pronto

Las palabras del mandatario ucraniado llegan luego que varias autoridades rusas defendieron la idea de realizar un referéndum de anexión en regiones ucranianas como Jersón y Zaporiyia en septiembre con el objetivo de “legitimar los reclamos de Rusia sobre algunos territorios”.

Es por ello que Volodimir aseguró que es necesario “obligar a los rusos a volverse a Rusia”. Así mismo pidió nuevamente a los rusos que acaben con la guerra y regresen a su territorio.

“Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra”, señaló.

El mandatario recordó cuándo Rusia inició una guerra contra Georgia en 2018 e indicó que es importante hablar de ello para tomar acciones al respecto y así “evitar que las guerras estalles”.

¿Cómo empezó la guerra entre Ucrania y Rusia?

El conflicto armado inició el 24 de febrero

Los antecedentes a este conflicto iniciaron en 2014, cuando el país de Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas del este de Ucrania. Entonces estallaron los combates entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas en esa zona.

Este 2022 Vladimir Putin aseguró que solo quería proteger a los habitantes de Crimea, sin embargo su operación militar ha sido considerada una invasión al territorio ucraniano, es por ello que ahora el presidente de Ucrania ha pedido a todos los países que prohíban la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios.

