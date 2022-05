Presidente de Ucrania: “Estoy dispuesto a hablar con Putin, pero sin ultimátum”

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, aseguró que está dispuesto a hablar con Vladímir Putin, presidente de Rusia, pero “sin ultimátum”, así lo reveló en una entrevista televisiva, de la cual ya se ha lanzado un adelanto.

En la entrevista concedida al programa “Porta a Porta” de una cadena italiana, Zelenski indicó: “Estoy dispuesto a hablar con Putin, pero sin ultimátum”. Así mismo reveló que las negociaciones con Moscú han sido difíciles porque “todos los días los rusos ocupan pueblos, mucha gente ha dejado sus casas y ha sido asesinada, por lo que sin duda los ciudadanos ucranianos están sufriendo “torturas y asesinatos”.

“Esto complica mucho las cosas, queremos que entiendan que nuestra sociedad es muy pacífica, desde hace ocho años intentamos dialogar”, señaló el presidente ucraniano.

Zelenski aseguró que el ejército ruso debe salir del país lo más pronto posible y responder por sus crímenes, así mismo indicó que no se puede buscar “una salida para Rusia”.

“Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando con sus territorios” indicó.

Respecto a esto, aseguró que el gobierno ucraniano nunca ha pensado en reconocer la independencia de Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014, revelando que Crimea “siempre ha sido territorio ucraniano”.

Ucranianos están luchando para recuperar lo que les pertenece

El presidente ucraniano asegura que solo luchan por lo que es suyo

El presidente Zelenski señaló que los ucranianos deben de ganar este conflicto, pues “no tienen derecho a perderlo tras las decenas de miles de muertos” que ha dejado el conflicto armado que inició el pasado 24 de febrero. Así mismo aseguran que luchan por la paz y soberanía.

“Ucrania quiere la paz, cosas muy normales como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, las tradiciones de la gente, el idioma. Pueden ser cosas triviales pero han sido violadas por Rusia y deben ser devueltas” indicó.

Aseguró que los ucranianos están luchando por lo que es de ellos, mientras los rusos intentan “robar”, además recordó que cuentan con el respaldo de múltiples naciones.

“Para nosotros, la victoria es recuperar nuestras cosas, para ellos es robar algo. No estamos en pie de igualdad, Rusia es más fuerte, pero el mundo está con nosotros y sentimos que poco a poco lo estamos logrando. Draghi tiene razón, podemos ganar porque estamos luchando por la verdad y no estamos solos”, expone.

¿Qué está pasando en Rusia y Ucrania?

Los conflictos entre estas naciones se remota a años atras

El 24 de febrero de 2022 Rusia anunció una "operación militar especial" en el territorio ucraniano, esto ha sido considerado por múltiples naciones como una invasión a Ucrania y forma parte del conflicto que inició en 2014, cuándo los rusos anexaron a su territorio a Crimea. Actualmente el conflicto armado entre ambas naciones continúa y ahora el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha revelado que está dispuesto a hablar con Vladímir Putin para poner fin a la guerra.

