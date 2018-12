Presidente de Filipinas contra clérigos "Estos obispos son estúpidos, mátenlos" afirma.

Aunque el presidente filipino ha comentado en diferentes ocasiones que no es ateo, también ha dicho que su Dios "tiene mucho sentido común" en comparación con el "estúpido" Dios de los obispos católicos.

Ahora de nueva cuenta el mandatario Rodrigo Duterte, volvió a irse en contra los que llevan la fe católica, ahora arremetió contra los obispos católicos del país, señalando que “deberían ser asesinados porque son inútiles”.

"Estos obispos que ustedes tienen, mátenlos. Esos estúpidos no sirven para nada. No hacen más que criticar"

Fue la frase que afirmó en el palacio Malacañang durante la ceremonia de entrega del Premio Presidencial a los Municipios y Ciudades Amigos de la Infancia, además añadió que su Dios "tiene mucho sentido común" esto al compararlo con el "estúpido" Dios de los obispos católicos.

"Nunca dije que fuera ateo. La presidencia es un regalo que me ha dado Dios. Estoy seguro de que Dios no me hubiera dado el puesto si yo fuera una farsa", mencionó Duterte.