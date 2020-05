Presidente de España pide prolongar estado de alarma por Covid-19 hasta el 24 de mayo

El presidente de España, Predro Sánchez anunció este sábado que pedirá al Congreso prolongar el estado de alarma por Covid-19 hasta el 24 de mayo, al tiempo que aseguró que "no hay plan B" para combatir al virus sino el confinamiento.

Ante esta situación, el mandataro español ha apelado a la responsabilidad de todos los actores políticos para que se mantenga esa situación, cuya nueva prórroga debe aprobar el Congreso el miércoles.

Nadie puede ponerse a salvo solo, todos dependemos de todos. En nuestra salud y también en nuestro bienestar económico y social; en los hospitales y las instituciones.

Ya estamos parando unidos al virus. Ahora toca mantenerlo a raya y poner en marcha cuanto antes a nuestro país. pic.twitter.com/Wa45huGTcw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2020

Añadió que el estado de alarma es un "instrumento eficaz para vencer al coronavirus" y por ello todos los países europeos lo están utilizando, refiriéndose a los gobiernos autonómicos y partidos políticos que se han manifestado en contra de la prolongación.

"Es un instrumento que ampara a distintos colectivos para protegerles ante el parón económico", dijo.

De no aprobarse la prórroga, Pedro Sánchez advirtió sobre "el impacto que podría tener no solo en la salud pública sino también económico y social", por lo cual ha insistido en no polemizar con administraciones o partidos pero ha llamó a trabajar por el bien en común.

España es uno de los países europeos más afectados por la pandemia de coronavirus.

Estado de alarma en España es necesario

El presidente de España ha señalado que el estado de alarma es tan necesario como lo fue al principio, ante todas las "incertidumbres" que se presentan ante la desescalada, que va a necesitar de "mucha prudencia, mucho diálogo bilateral con las comunidades y mucha responsabilidad por parte de todos".

Te puede interesar: España permite a sus niños salir a jugar por primera vez en 6 semanas

Sobre sus disidencias con los partidos políticos, Pedro Sánchez dijo que siempre ha estado en constante diálogo con ellos y prueba de ello ha sido la decisión política de establecer las prórrogas cada 15 días para acudir al Congreso cada dos semanas a mostrar los avances y debatir al respecto.

Respecto al daño a la economía si la prórroga no se extiende, el presidente de España citó como ejemplo los 20.000 millones de liquidez aprobados para pymes y autónomos, los cuales quedarían suspendidos sino de prolonga el estado de alarma.

Con información de EFE