Presidente de Brasil irrumpe reposo médico y corre a comprar un billete de lotería

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no pierde la esperanza de sacarle el “gordo” en la lotería, por lo que pese a que se encuentra en reposo médico, el mandatario salió del cama este jueves y se dirigió a una casa de loterías para comprar un billete del último sorteo del año.

Los brasileños se llevaron una gran sorpresa al encontrarse a Bolsonaro en la fina de la casa de loterías esperando para hacer su mayor apuesta en busca del “gordo”.

El presidente de Brasil compró dos billetes de la llamada “Mega Sena”, una de las más populares loterías de dicho país y el cual tiene como premio mayor 300 millones de reales (75 millones de dólares).

El mandarino no reveló los seis números que eligió en su combinación, sin embargo, señaló que no trata del número13 el cual identifica al socialista Partido de los Trabajadores, encabezado por su antagonista, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

ACCIDENTE EN EL BAÑO

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que se hospitalizado ayer por la noche, debido a que se cayó en el baño de la residencia presidencial y tuvo fuertes golpes, informó su oficina.

El mandatario brasileiro fue llevado a un hospital de las fuerzas armadas en la capital Brasilia y lo sometieron a exámenes de craneo por el golpe que se llevó al caer del sanitario; por suerte, no detectaron mayores problemas, pero indicaron que permanecería en vigilancia varias horas.

De acuerdo con los reportes de la prensa local, el presidente les comentó en días anteriores a sus asesores que estaba agotado, por lo que solicitó que le redujeran sus actividades en lo que resta del año para que descansara un poco.

