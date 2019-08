Presidente de Brasil halaga a coronel torturador de presos; "héroe nacional"

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, volvió a halagar al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue uno de los torturadores de la dictadura militar durante el periodo 1964 a 1985 en el territorio brasileño; Bolsonaro, lo llamó nuevamente “héroe nacional”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Recientemente, el presidente de Brasil, tuvo una reunión con Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra, viuda del militar, y dijo: “Tiene un corazón enorme. Me encanta. No he tenido mucho contacto, pero tuve algún contacto con su marido cuando estaba vivo. Un héroe nacional que evitó que Brasil cayese en lo que la izquierda quiere hoy en día”.

El militar, quien era jefe del Destacamento de Operaciones e Informaciones-Centro de operaciones de Defensa Interna en la capital brasileña, Sao Paulo, murió en 2015, a la edad de 83 años.

Esta no es la primera que el mandatario brasileño halaga al ahora fallecido coronel.

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), entre 29 de septiembre de 1970 y el 23 de enero de 1974, fue el periodo en el que el coronel, se mostró al frente del DOI-Codi, periodo en el que hubo 45 fallecidos y personas desaparecidas. En total, el informe, indica que el coronel fue el responsable de la muerte de 434 muertes.

Te podría interesar: Narcotraficante se suicida tras intentar huir de una cárcel de Brasil disfrazado

En 2008, el coronel, fue condenado por secuestro y tortura, aunque alegó, se, que la acción en su contra, era contraria a la ley de amnistía; Brilhanse Ustra, siempre negó todo.