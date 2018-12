Presidente de Brasil amenaza con abandonar el Acuerdo de París

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, reiteró que podría abandonar el Acuerdo de París, que lucha contra el cambio climático.

En una nueva serie de declaraciones polémicas sobre las decenas de etnias indígenas en Brasil que lograron, tras años de luchas, demarcar sus tierras ancestrales y crear reservas protegidas a la exploración económica, Bolsonaro dijo que estos grupos podrían estar frenando el crecimiento económico de Brasil.

“No queremos que dificulten el desarrollo de la nación. Los indios pueden recibir royalties por la energía eléctrica y la extracción mineral. ¿Por qué tienen que ser tratados como si estuvieran en la edad de piedra?”, externó el presidente electo, días después de calificarlos como “animales en un zoológico”.

Bolsonaro respaldó a su futuro canciller, Ernesto Araújo, al criticar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, y dijo que en Brasil "no podemos dejar las puertas totalmente abiertas para que quien quiera entre".

El ultraderechista, quien recordó ser descendiente de inmigrantes italianos, puso de ejemplo a naciones como Francia y Alemania, países que según él "quieren verse libres de inmigrantes".

"No queremos gente que no respete las religiones", "no podemos permitir (que entre a Brasil) gente que no respete las tradiciones y las religiones", aseguró.