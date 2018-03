Presentan más alternativas para la prevención del VIH

Redacción Web/ Diario la Verdad

Medicamentos para la prevención

Tratamiento para no contagiar

Un anillo vaginal prometedor

La circuncisión beneficia también a las mujeres

Los medios para prevenir el sida ya no se limitan al uso del preservativo, así lo demuestran diversos estudios presentados en. En la reunión se presentaron opciones para proteger a las comunidades de alto riesgo y opciones de tratamiento.Cuando se es seronegativo, una de las maneras de disminuir el riesgo de contagio del VIH esVarios estudios han demostrado la eficacia de este método para evitar contagios, tanto si la toma es continua (un comprimido de Truvada al día) como si es solamente tras una relación sexual. Esta opción se les propone de forma prioritaria a las personas en alto riesgo como homosexuales que mantienen relaciones sin protección o a trabajadores sexuales. Hasta ahora, el tratamiento se administraba con comprimidos. Pero el martes en la conferencia de París se presentó un nuevo método: una inyección bimestral. Y los pacientes parecen tolerar bien el medicamento inyectado, el Cabotegravir, según los primeros resultados de un estudio. Raphael Landovitz, investigador de la Universidad de California, indicó que se llevarían a cabo otras pruebas para evaluar la eficacia de esta sustancia.La difusión masiva de los tratamientos antirretrovirales se presenta como una de las herramientas de prevención para detener la propagación de la epidemia. Cuando el tratamiento se realiza correctamente y funciona, el portador del VIH queda con una carga viral imperceptible que evita que el virus se multiplique e infecte a otro. Desde 2011, una investigación estudió parejas heterosexuales en las cuales uno de los miembros era seropositivo y demostró que el tratamiento del portador reduce en 96% el riesgo de contagio del otro. Otro estudio muestra una eficacia similar en parejas de hombres. Una campaña de información resume estos resultados bajo el eslogan “U=U”, “undetectable equals untransmittable” (indetectable es igual a intransmisible).¿Será algún día el equivalente femenino del preservativo de los hombres? Inspirado de los anillos utilizados como anticonceptivo, el anillo presentado esta semana se inserta en la vagina, en donde difunde progresivamente un fármaco antirretroviral, la Dapirivina. Debe cambiarse una vez al mes. Ensayos clínicos anteriores habían establecido que este anillo permitía la reducción de aproximadamente 30% en promedio el riesgo de infección del VIH. Trabajos dados a conocer esta semana y realizados en Estados Unidos, muestran que este método “sin peligro” es “eficaz” en jóvenes de menos de 18 años. Este año comenzará una nueva investigación sobre los efectos del anillo centrada en adolescentes y jóvenes mujeres en África, que forman parte de las poblaciones de más riesgo.Se sabe desde hace una década que la circuncisión reduce en alrededor de 50% el riesgo de infección entre los hombres en relaciones heterosexuales, dado que la parte interna del prepucio es muy permeable al virus. Un nuevo estudio divulgado esta semana va aún más lejos. “Tener un compañero circuncidado puede incluso proteger a las mujeres”, explicó Ayesha Kharsany, del Centro de Investigación sobre el sida de Sudáfrica (Caprisa). Pero las tasas de protección en este caso son menores, dado que las mujeres tienen 22% menos de riesgo de contagio de VIH y 15% de herpes genital si su compañero no tiene prepucio. No se sabe si se debe a que la disminución del número de hombres infectados reduce estadísticamente los riesgos para las mujeres o si la circuncisión juega un papel en la transmisión del virus. 12 millones de hombres fueron circuncidados en África subsahariana, en el marco de programas de salud estatales.