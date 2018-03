Presentan cohete que puede volar a la Luna, Marte y Shanghai

Elon Musk presentó sus planes para crear un nuevo cohete que podría ir en menos de una hora a cualquier rincón del planeta y el costo por asiento sería más o menos el mismo que un pasaje de avión en clase turista, dijo. https://www.youtube.com/watch?v=S5V7R_se1Xc La mayor crítica que Musk enfrentó el año pasado fue que no explicó adecuadamente cómo sería financiado su cohete, una realidad concedida por Musk con una broma sobre Kickstarter. Este año, intentó responder a la pregunta. En primer lugar, Musk dijo que el BFR está diseñado para reemplazar efectivamente los actuales vehículos de la compañía para el lanzamiento de satélites y el servicio de la Estación Espacial Internacional para la NASA, la agencia espacial estadounidense. El empresario Elon Musk, que desde hace mucho sueña con crear una colonia humana en Marte, planea construir una nueva nave cohete llamada “BFR” que sería capaz de viajar a cualquier lugar de la Tierra en menos de una hora. Si el concepto se hace realidad, Musk dijo que un viaje de Nueva York a Shanghái podría hacerse en unos 30 minutos. El sorpresivo anuncio significa que su Space Exploration Technologies, que ya ha revolucionado la industria aeroespacial con naves reutilizables, planea enviar seres humanos no sólo a planetas lejanos sino también a través de este, lo que plantea un desafío potencialmente competitivo a la industria de las aerolíneas comerciales. “Si vamos a lugares como Marte, ¿por qué no en Tierra?” dijo Musk este viernes en el 68° Congreso Astronáutico Internacional (IAC, por sus siglas en inglés) de Adelaida, Australia. Hacia el final de la presentación sumamente técnica de Musk, se vio una animación en la gran pantalla que había detrás de él que mostraba a decenas de personas subiendo a un trasbordador de alta velocidad en Nueva York y luego abordando el BFR en una plataforma en el agua. La nave espacial luego vuela a Shanghái en aproximadamente media hora. “Vuele a la mayoría de los lugares de la Tierra en menos de 30 minutos”, escribió Musk en un post de Instagram después de dejar el estrado sin responder preguntas. “El costo por asiento debería ser más o menos el mismo que un pasaje de avión en clase turista. Me olvidé de mencionar eso”. Teniendo de clientes a muchos operadores de satélites comerciales, los ingresos de esos contratos ayudarán a financiar el desarrollo del BFR, que sería capaz de transportar satélites a su órbita, tripulación y cargas a la Estación Espacial Internacional y misiones completas a la Luna y Marte, dijo Musk. Señaló que el BFR contendría 40 cabinas capaces de transportar a unas 100 personas por vez.

