Presentadora de televisión se suicida antes de su boda; el novio la abandonó

En todo Estados Unidos hay conmosión por el suicidio de una presentadora de televisión poco antes de su boda. La mujer se arrebató la vida 90 minutos después de haber comprado un arma y municiones, decisión que habría tomado en medio del dolor porque su novio la dejó.

Todo ocurrió el pasado 27 de septiembre, y desde el primer momento se indicó que había sido un suicidio, pero se desconocían las causas hasta ese momento, hasta que se confirmó que todo derivó de una ruptura amorosa con Kylie Hasse su ex prometido de 38 años de edad.

La ruptura se dio seis semanas antes del gran día, y todo porque al parecer la hoy occisa identificada como Neena Pachlke descubrió la infidelidad de su novio; cuando regresaba de un viaje de trabajo, lo encontró en la cama con otra mujer.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que un joven se suicidó en Nuevo León y lo anunció en Instagram, por presuntos problemas familiares.

Luego de la separación y de la infidelidad del hombre, Kylie Hasse, las personas cercanas a la mujer temían por ella ya que desde la ruptura, la veían muy deprimida e incluso llegaron a sospechar que no estaba bien mentalmente.

Se dice que antes de que Neena se suicidara, le envió un mensaje de texto a su ex pareja en donde él mismo se alertó:

“Te amo Kyle. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. A pesar de lo mucho que me arruinaste, siempre tuve esperanza. Lamento mucho hacerte esto, pero no puedo soportar este dolor”.