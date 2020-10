Presencial y en línea, el regreso a clases en Tamaulipas

Tamaulipas ya tiene listo el protocolo para el regreso a clases cuando el semáforo epidemiológico verde lo permita, así lo anunció el secretario de Educación local, Mario Monrroy.

El funcionario dijo que se contempla que las clases presenciales sean solo unos días a la semana o con horarios escalonados cuidando que no haya muchos alumnos en el aula al mismo tiempo.

El secretario de Educación en Tamaulipas, manifestó que con el objetivo de disminuir los contagios por Covid-19 se tiene considerado que el regreso a clases el año que entra podría ser mixto, esto es de forma presencial con asistencia escalonada y virtual.

"Estamos analizando este tema, con el fin de cumplir con los protocolos de salud y evitar poner en riesgo a los estudiantes de todos los niveles, mientras tanto estamos limpiando las escuelas", indicó.

Esto siempre y cuando el comité estatal de Salud lo permita, recordó que 'seremos' de los últimos en regresar a las actividades porque lo más importante que tenemos son nuestros niños y niñas.

El funcionario de educación, aclaró que el regreso a las aulas se está manejando con la Secretaría de Educación Pública y lo más seguro es que así sea, horarios quebrados o días quebrados. “Próximamente vamos a comenzar con un programa de pintura, a limpiar y de impermeabilización, entre otras acciones más”.

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias”, Mario Monrroy, consideró que definitivamente la educación a distancia no es lo mismo que la presencial, ni como trabajan los maestros, la presencial exige más y hay deficiencias y no estamos como al principio de la pandemia ,pero aún así hay cuestiones que no dependen de nosotros y estamos tratando de llegar de otra manera a los alumnos.

Dijo que un seis por ciento de los niños y niñas es el que tiene deficiencias de computadora o internet y los maestros llegan directamente con cuadernillo con todas las medidas de salud.