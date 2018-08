Prescriben heroína gratis para mejorar calidad de vida de drogadictos.

Noruega llevará a cabo un programa experimental en el que se prescribirá heroína de forma gratuita a los drogadictos más marginales, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, anunció el Ministerio de Salud del país escandinavo.

"Hemos implementado una serie de medidas para las personas con adicción, pero no hemos hecho lo suficiente para los adictos con grandes necesidades de ayuda. El uso de heroína en el tratamiento es controvertido, pero no podemos dejar que esto no sea probado", declaró el ministro de Salud del país escandinavo, Bente Hoie.