Preparan devastador y mortal renacimiento del Estado Islámico

Los líderes del Estado Islámico dieron señales hace más de un año de que habían delineado planes de contingencia para regresar

“El Estado Islámico no está acabado”, dijo Aaron Y. Zelin, quien estudia los movimientos yihadistas como parte del Washington Institute for Near East Policy. “El EI tiene un plan: aguantar a que se desgasten sus enemigos en lo local y así ganar tiempo para reconstruir sus redes, al tiempo que proporciona inspiración a sus seguidores externos con el fin de seguir combatiendo a los enemigos suyos que se encuentran lejos”.

Están perdiendo el control de su capital de facto, los líderes que aún viven están prófugos. Sin embargo, en lugar de declarar que ely su virulenta ideología han sido conquistados, muchos funcionarios dese preparan para unaLa organización tiene una trayectoria probada como un grupo insurgente capaz de soportar fuertesy seguir reclutando adeptos por todo el mundo, listos para matar en su nombre.dieron señales hace más de un año de que habían delineado planes de contingencia para regresar a sus raíces como unadespués de la pérdida de suEl grupo no necesita gobernar ciudades para inspirar losde llamados lobos solitarios en el extranjero, una estrategia que ya ha adoptado con efectos devastadores en lugares comoA pesar de las noticias del 17 de octubre sobre que las fuerzas respaldadas por Estados Unidos dijeron haber, la capital del autoproclamado califato del grupo, a losles preocupa que este haya podido desplegar células durmientes afuera mucho antes de que se acumularan lasEn, donde tuvo sus inicios el grupo que se convirtió en el, los funcionarios de seguridad están preparándose para futuras olas deen contra de civiles. Incluso si los gobiernos son capaces de desarticular planes organizados como los, los funcionarios de todo el mundo reconocen que prácticamente no tienen manera de detener los ataques solitarios inspirados en o habilitados por la propaganda delsiempre presente en internet. Los funcionarios de antiterrorismo estadounidenses y europeos admiten que no conocen las capacidades reales que todavía tiene el Estado Islámico ni cuánto ha disminuido el atractivo de la ideología del grupo debido a la sarta deOtros analistas y funcionarios son menos optimistas. Señalan un discurso del año pasado de Abu Muhammed al-Adnani, entonces vocero del Estado Islámico y previo a su muerte enen el que incitaba a los seguidores del grupo a pelear como una insurgencia ágil y austera en lugar del gigante burocrático en el que se había convertido.Para cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron de Irak en 2011, los funcionarios de inteligencia calculan que el predecesor del Estado Islámico, entonces llamado el Estado Islámico de Irak, había quedado reducido a. Fue considerada una amenaza tan pequeña que la recompensa ofrecida por Estados Unidos por la captura de su líder se desplomó, de 5 millones de dólares a solo 100.000. Les tomó menos de tres años a los insurgentes, golpeados y menguados, reagruparse y hacer ruido al autoproclamar undesde la costa mediterránea de Siria hasta cerca de la capital iraquí, Bagdad. Se convirtió en el grupo terrorista más rico del mundo, y también el más temido. Aun con la pérdida de la mayor parte de ese territorio, la organización está lejos de haber sido, yhoy en día que cuando las tropas estadounidenses la sacaron de Irak. Actualmente,, según la coalición antiyihadista liderada por Estados Unidos. Eso representa entre ocho y catorce veces la cantidad que tenía en 2011. El grupo también ha desarrollado unaque le permite, sin presencia física, lanzar propaganda, reivindicar ataques terroristas y no solo motivar ataques, sino ayudar en su planeación y ejecución de manera remota. Gran parte de sus ataques en Occidente en los últimos años han sido realizados por hombres que, que recibían instrucciones detalladas mediante mensajes encriptados sin conocer jamás a sus mentores terroristas. Así fue dirigido el primer ataque importante en Estados Unidos cuya responsabilidad se atribuyó el EI –un tiroteo frustrado en un–, de acuerdo con una evaluación reciente de la oficina de inteligencia y análisis del Departamento de Seguridad Nacional. Tan solo; un bombardeo en un club nocturno en Estambul en la víspera del Año Nuevo, donde murieron 39 personas, y ataques en más de otros siete países. En agostocon una camioneta en el corazón de Barcelona. Y, otras organizaciones yihadistas están listas para ocupar el vacío que eso dejaría., cuyo atractivo ante los combatientes jóvenes fue en gran parte eclipsado por el nuevo y tecnológico califato del Estado Islámico, compite por regresar. También ha estado promoviendo a un nuevo líder más joven y carismático: