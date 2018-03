¡Preocupante! Iceberg de más de 150 km comienza a deshacerse

MADRID.- Una animación del iceberg gigante que nació del Glaciar Pine Island en la Antártida Occidental hace poco más de dos meses muestra una ruptura inesperada. Las imágenes satelitales revelaron la formación de un iceberg de 160 kilómetros cuadrados desde el frente de hielo del glaciar de Pine Island en la Antártida en septiembre. El evento no fue una completa sorpresa, pero es una señal preocupante para el futuro aumento del nivel del mar. Pine Island es el mayor contribuyente en la Antártida a este fenómeno. Los científicos esperaban que el iceberg se adentrará en el Océano Austral antes de romperse. Sin embargo, se atascó, probablemente impedido por hielo marino grueso, antes de que comenzara a desintegrarse en muchos icebergs más pequeños. Robert Larter, geofísico marino de British Antarctic Survey, que sobrevoló la falla en Pine Island la temporada pasada durante su crucero de investigación con el Instituto alemán Alfred Wegener, explica:

Pine Island Glacier in Antarctica recently had a large iceberg break off that just weeks later, then broke apart: https://t.co/qEbgsRP4xu pic.twitter.com/JoTkEncbK8