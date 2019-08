Prenden fuego en los cuernos a los toros en fiestas populares españolas

Los toros sufren de maltrato como parte del espectáculo en las fiestas populares en España, la plataforma La Tortura No es Cultura y el organismo internacional Animal Guardians grabaron el momento exacto en el animal sufrió de diversos golpes, e incluso le prenden fuego en los cuernos.

En el video compartido en redes sociales se puede observar el momento en el que los participantes atoran al toro en torno a un poste de madera, posteriormente le prenden fuego en los cuernos, le tiran fuertemente de la cola, le echan arena en los ojos e incluso le lanzan botellas a la cabeza y le dan de patadas.

Lo anterior forma parte del llamado concurso de embaladores de toros, una actividad tradicional que se practica en varias localidades española, el cual causó indignación en asociaciones animalistas.

Prenden fuego en los cuernos a los toros en fiestas populares españolas (VIDEO)

Por lo anterior, la asociación denunció el trato contra los toros, por lo que a través de Youtube compartió el video, le cual fue censurado por el contenido tan explícito.

En el clip se puede apreciar el sufrimiento por el que pasa el animal , por lo que los denunciantes señalaron que los toros “fueron ensogados y arrastrados a un poste donde fueron inmovilizados. Seguramente, les colocaron unos artefactos metálicos en cuyo extremo hay material inflable que es prendido, produciéndoles grandes llamas”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Asimismo, se puede observar como un mozo corta la soga que le une al poste y el animal corre desconcertado por estar en un recinto cerrado donde los jóvenes los acosan.

Prenden fuego en los cuernos a los toros en fiestas populares españolas (VIDEO)

En tanto, la directora de internacional de Animal Guardians y protavoz de La Tortura No es Cultura, Marta Esteban comentó: “Aterrorizar a un animal con fuego no debería ser nunca un espectáculo público ni una forma de entretenimiento, y pensamos que esto no solamente provoca sufrimiento al animal sino que nos degrada como personas”.

Te puede interesar: Toro avienta y arrastra a joven durante espectáculo taurino en España (VIDEO)

Asimismo, los denunciantes lamentaron que España ignore la dirección del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ya que a dicho evento participan muchos menores de 18 años tanto como protagonistas como espectadores.