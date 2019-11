Prenden fuego a un toro vivo en una fiesta taurina en España

Una celebración en España se ha visto envuelta en críticas después que un video se diera a conocer en el cual se puede ver como prenden fuego a un toro vivo para que éste diera un espectáculo.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando se llevaba a cabo la celebración de Toro Jubilo, que es una tradicional fiesta taurina que consiste en embolar a un toro, es decir, obligarlo a llevar dos bolas de fuego en sus cuernos.

Aquel día un grupo de vecinos de la localidad de Medinaceli, en la provincia española de Soria, adhirieron en su cornamenta dos grandes bolas de paja con brea con ayuda de cuerdas, alambres y tablas de madera y posteriormente le prendieron fuego.

Antes se vio como sacaban al toro y lo sometían entre un gran grupo de personas los cuales maltratan al animal pues este no se dejaba colocar las bolas de paja.

En su defensa, quienes prendieron fuego al toro, dijeron que es una tradición española y que además para evitar que el toro se quemara le habían untado en la cabeza y el cuerpo barro para lograr una imagen humeante en el momento en que el lodo se calienta.

Por su parte la ONG señaló que esta práctica no se ha regulado nunca y la forma de proceder ha permanecido casi sin cambios desde comienzos de la Edad Media.

Y es que la tradición indica que el espectáculo no acaba hasta que las bolas ardientes que lleva el toro en las astas no se apague por completo no importa cuánto sea el tiempo que esto dure.

En el caso de este toro permaneció por más de una hora y ante el terror, que era evidente, corrió demasiado que en varias ocasiones terminó desplomándose, acción que causó molestia entre los asistentes quienes declaran "Vaya mierda de toro".

Lo que ignoran es el hecho de que los toros solo tienen fuerzas para correr una limitada cantidad de tiempo y que su primera respuesta ante el miedo es huir.