Prefecta de Pichincha asegura que no se irá de Ecuador ante su audiencia

Un nuevo y polémico hecho ha destacado en las noticias de hoy en Ecuador, ya que a pocas horas de que se desarrolle la audiencia de revisión de medidas en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la funcionaria señaló que no irá a ningún lado.

En un evento realizado este domingo 6 de septiembre, en Puengasí, afirmó pasar por un momento de angustia porque hay la posibilidad de que la vuelvan a encarcelar como sucedió el año pasado.

"Para mí, en lo personal les digo, son horas de mucha angustia, de mucha dificultad, para mi padre, para mi madre. Es posible nuevamente que el día de mañana me encarcelen como lo hicieron en octubre”, sentenció la prefecta de Pichincha.

Pabón asegura que no abandonará Ecuador

Paola Pabón mostró su seguridad para enfrentar la audiencia

En ese sentido la funcionaria pública insistió en que ahora más que nunca está dispuesta a demostrar que no tiene por qué huir del país, además de dejar en claro que permanecerá con su gente hasta las últimas consecuencias.

“El famoso informe que sale de la Policía es que he pedido asilo político, les digo aquí, viéndoles a la cara queridos vecinos, no me voy a ir, no me voy a ir porque hoy más que nunca, en tiempos difíciles, necesitamos estar aquí con ustedes", dijo.

De acuerdo con información del portal “El Universo”, supuestamente Paola Pabón habría solicitado asilo político en la Embajada de México en Quito para evadir a la justicia. Sin embargo, la prefecta sostiene que seguirá con su familia.

Paola fue detenida por el delito de rebelión

Paola Pabón fue detenida en su propia casa

Pabón estuvo detenida 70 días, entre el 15 de octubre y 25 de diciembre del 2019, cuando se revocó la prisión preventiva que pesaba en su contra. Es procesada por el presunto delito de rebelión sin agravantes.

También están involucrados el ex asambleísta Virgilio Hernández y el activista Cristian González. Por el momento, Pabón realiza una presentación periódica ante autoridad judicial, usa un grillete electrónico y tiene prohibido salir del país.