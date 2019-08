Predijo su muerte: En redes sociales manifestó ser amenazada y fue hallada sin vida

Una mujer identificada como Silvia Quintero, expresó a través de redes sociales que temía por su vida luego de haber concluido una relación tóxica con su ahora ex marido. En su cuenta de Facebook, pidió auxilio en varias ocasiones, pero nadie le brindó ayuda.

Quintero, quien tenía 28 años de edad, era madre de tres niños de 6, 9 y 10 años de edad respectivamente, fue reportada como desaparecida desde el 1 de agosto y este martes 13 de agosto, fue encontrada sin vida en un descampado muy cercano a Ceres y Hersilia, mismas que se encuentran al noroeste de Santa Fe, en Argentina.

Javier Piedrabuena, ex esposo de la ahora occisa y padre de los niños, fue detenido por ser el principal sospechoso de la desaparición y asesinato de la madre de sus hijos.

Algunos testigos señalaron que la ex pareja tuvo una fuerte discusión pese a que el hombre tenía prohibido por ley, acercarse a Silvia y a sus hijos.

La familia de la víctima, aseguraron que era objeto de agresiones de género durante una década; así mismo, una amiga cercana a la fallecida, señaló que Javier, la obligaba a prostituirse.

Poco antes de su trágica muerte, Silvia Quintero, publicó en redes sociales que se encontraba viviendo un infierno tras haberse separado de su esposo; explicó que tenía muchos miedo pues en más de una ocasión, había recibido amenazas a través de Facebook.

El pasado 23 de mayo, la mujer indicó: “Mi sonrisa no es la misma y yo menos” y en dicha publicación, su ex esposo le comentó “Ey, ojo, es la última vez que te digo”.

Días después, logró conseguir una orden de restricción perimetral a Piedrabuena, y pese a eso, la mujer siguió manifestando su miedo:

“Teng mucho miedo x favor mi san I muert protegeme..teng much mied”. Predijo su muerte: En redes sociales manifestó ser amenazada y fue hallada sin vida

Uno de los últimos mensajes que Silvia escribió, fue: "Tengo que vivir con miedo siempre de saber que tengo que tener ojos en la espalda para ver que no me pase nada, que no me lastimes ni a mí ni a mis hijos. Ni la restricción te para, hasta dónde fuiste capaz de llegar".

De momento es el esposo, se encuentra detenido y enfrentaría un pena por el delito de feminicidio.