Porteros de discoteca dan brutal golpiza a jóvenes latinos por intentar colarse

Porteros de discoteca dan brutal paliza a dos jóvenes que intentaron colarse

El video de una brutal golpiza por parte de dos porteros de una discoteca en Sabadell en Barcelona, España, ha superado las 40 mil reproducciones y ha dado la vuelta al mundo al mostrar el terrible momento se vivieron dos jóvenes latinos al intentar colarse al lugar.

El sábado por la noche, dos jóvenes latinos intentaron colarse en la discoteca Waka Sabadell, en Barcelona, después de que los porteros le negaran la entrada, según las víctimas, por “motivos racistas”; al darse cuenta que intentaban saltar la valla de una nave industrial que se encontraba junto a la discoteca, los porteros empezaron la brutal golpiza.

Tachan de racistas a porteros de discoteca en Barcelona.

Uno de los porteros golpea en el rostro a un joven latino, antes de tirarlo al suelo y patearlo; el segundo chico fue interceptado por otro portero de la famosa discoteca en Sabadell, él fue lanzado al suelo y golpeado.

Uno de los jóvenes denunció en su perfil de Instagram que el portero de la discoteca Waka Sabadell, ubicada en Sant Quirze del Vallès, Barcelona, no lo dejó entrar “por motivos racistas”.

"Me habían dicho que eran racistas, pero meses antes me dejaron entrar. Hice la primera cola y me negaron la entrada, la volví a hacer, bajándome las mangas para que no se me vieran los tatuajes y me la volvieron a negar”, contó en su publicación.

Tras reconocer que cometió un error en intentar colarse en la discoteca, critica la manera en que los porteros de la discoteca los trataron, ya que él afirma que intentó colaborar con los empleados antes de que iniciara la brutal golpiza.

DEFIENDEN A LOS JÓVENES LATINOS

Los dos porteros han sido suspendidos de su empleo, pero hasta el momento se desconoce si los jóvenes tomarán acciones legales en contra de sus agresores.

Por su parte, los empleados de la discoteca Waka Sabadell, en Barcelona, afirman que los jóvenes latinos iban drogados y que son gente muy conflictiva, ya que habían asistido en otras ocasiones al lugar.