Por viruela del mono, OMS pide a homosexuales limitar parejas sexuales

Debido al incremento de contagios de viruela del mono alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a los hombres homosexuales para limitar sus parejas sexuales, a fin de evitar contagiarse de este padecimiento. Cabe señalar que la mayoría de casos son de personas de la comunidad LGBT según este organismo.

En ese sentido, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el 98% de los casos de viruela del mono detectados hasta ahora pertenecen a personas de la comunidad gay o bisexual por lo que pidió extremar precauciones, aunque esta enfermedad no es exclusiva de este sector social.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, anteriormente la propia OMS pidió no estigmatizar a la comunidad LGBT, así como a los pobladores africanos, debido al brote de viruela del mono, pues esta enfermedad no es exclusiva de estas poblaciones y discriminarlos no previene que el brote continúe.

Viruela del mono supera los 18 mil casos

OMS activa emergencia internacional por el brote de viruela del mono



Después de que se hayan declarado ya más de 16 mil casos en 75 países, el director general de la @WHO @DrTedros hizo el anuncio y urgió aumentar las medidas preventivas. pic.twitter.com/lA8Y1sBI8o — LA OCTAVA (@laoctavadigital) July 23, 2022

A nivel mundial, se han detectado más de 18 mil casos de viruela del mono en al menos 80 países, por lo que la OMS pidió extremar precauciones, sobre todo a la comunidad de la diversidad sexual, que hasta ahora es la más afectada por este padecimiento endémico del continente africano.

Cabe señalar que la mayoría de casos de esta enfermedad se encuentra en Europa, donde se aglomera el 70 por ciento de las incidencias registradas por la OMS. De hecho, en días pasados Francia señaló que abrió su primer centro de vacunación para mitigar el brote de dicho padecimiento. Este vacunódromo se ubica en París.

Asimismo, la OMS precisó que hasta el momento, sólo se tiene conocimiento de cinco fallecimientos causados por la viruela del mono, lo que indica que su letalidad es muy baja. Agregó que sólo el 10 por ciento de casos han requerido ingreso hospitalario para controlar el dolor que este padecimiento provoca.

Viruela del mono en Estados Unidos

El actor de cine para adultos #silversteele informa día día sobre de su contagiO de la #ViruelaDelMono #ViruelaSimica . El actor señala que ya son 15 días de su contagiO. Ahora menciona que le apareció una #faringitis. �� pic.twitter.com/arz0SSVUAV — juanbeto ��️������❤️ (@JuanbetoN) July 25, 2022

Cabe mencionar que recientemente, autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que fue detectado el primer caso de viruela del mono en una mujer embarazada. La paciente se encuentra estable y bajo supervisión médica.

