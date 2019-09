Por tiroteos Walmart ya NO venderá municiones para armas de fuego en E.U

La tarde de este martes, Walmart, dio a conocer que tomaron la decisión de prohibir la venta de municiones de arma corta, además, hicieron un atento llamado a todos sus clientes en Estados Unidos; esta medida es tomada a un mes del tiroteo en El Paso, que cobró la vida de más de veinte personas.

Hace unos días, se registró otro tiroteo en Odessa, Texas, en donde murieron siete personas, entre ellas, una mujer nacida en México, y Walmart, decidió aumentar sus medidas de seguridad, pues pide a sus clientes, evitar portar armas de fuego en el interior de sus tiendas en Estados Unidos, incluso, en las que se ubiquen en estados que permiten abiertamente ser propietarios de armas de fuego.

Así mismo, la empresa detalló que sus tiendas dejarán de vender municiones de arma corta y cañón corto; esto incluye calibres .223 y 5.56, las cuales, son armar estilo militar. En cuanto se agote el inventario actual de armas, Walmart, suspenderá la venta de municiones, aunque no detalló si esta decisión es permanente.

En Alaska, también se descontinuará la venta de armas corta, lo que significa, que este es el fin del mercado de venta de armas cortas; los rifles de cacería seguirán disponibles.

Por su parte, Doug McMillon, quien es CEO de la forma, firmó un memorándum que dicta: “Tenemos una larga herencia como compañía que sirve a cazadores responsables y deportistas y vamos a seguir haciéndolo”.

No obstante, la empresa ha solicitado a todos sus clientes en Estados Unidos, no portar “abiertamente” armas cuando se encuentren en el interior de sus tiendas; esta nueva medida, no aplica para agentes de procuración de justicia.

Estas nuevas medidas, son tomadas a un mes del tiroteo en un Walmart ubicado en El Paso, Texas, en el que murieron más de veinte personas, entre ellos varios mexicanos; el autor de la masacre, confesó que su ataque estaba dirigido a los latinos, especialmente a la gente originaria de México.