"Por tirar piedras" soldados de Israel arrestan a niño palestino (VIDEO)

Un niño de origen palestino fue detenido por soldados de Israel, quienes aseveron al padre del menor que fue arrestado, presuntamente, por arrojar piedras, quienes tras detenerlo, le pusieron una venda en los ojos y lo trasladaron a una base militar, según difundió el portal de videos AJPlus.

Se trata de Abd al-Razek Idris, de 13 años de edad, el cual fue arrestado y vendado de los ojos el pasado 03 de noviembre de 2019 en la localidad de Hebrón, localizada en la ciudad de Cisjordania, la cual se encuentra ocupada por el ejército israelí.

"Me vendaron los ojos. No dejaban de empujar mi cabeza (hacia abajo) y yo hacia arriba y ellos hacia abajo otra vez", declaró el pequeño de 13 años a AJPlus.

Esto sucedio a pesar de que su padre trató de intervenir en la detención de su hijo, pero los soldados israelíes se negaron a liberarlo.

De acuerdo con el portal de noticias, el menor quedó arrestado durante tres horas tiempo en el cual los soldados lo trasladaron a una base militar para realizarle una serie de cuestionamientos a solas y sin la presencia de algún familiar.

"El ejército israelí me llevó de Al-Oasara a Kiryat Arba y luego comenzó a lanzar bombas lacrimógenas. Me llevaron a la base militar y me trajeron de vuelta tres horas después", detalló el menor.

Esta situación le causo traumas psicológicos al menos, quien se siente humillado tras la detención de los oficial, pero además tiene miedo de salir con sus amigos pues teme que el ejército lo vuelva a detener, aseguró la Organización No Gubernamental (ONG) B'tselem.

La ONG añadió que cada año son detenidos por el ejército israelí, aproximadamente, un total de 700 niños y adolescentes palestinos "por tirar piedras".

