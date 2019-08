Por sobrepoblación, fincas serán verticales en Latinoamérica, asegura la NASA

Expertos en cultivos espaciales de la agencia de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), señalaron que el aumento de la población y el deterioro de las zonas de cultivo, obligará que la agricultura controlada como las fincas verticales, sea una solución para proveer alimentos en las ciudades de Latinoamérica.

“En Latinoamérica están varias de las ciudades más grandes del mundo, el agua escasea y las tierras son cada vez menos disponibles para cultivar, por ello, para que estas urbes tengan la capacidad de producir más alimentos y puedan exportar dependerá de la tecnología de la agricultura de ambiente controlado”. añadió el experto.

De igual manera, el investigador de experimentos en vuelos espaciales en la NASA, explicó que la oferte de alimentos actual a medida a que la población crece resulta inadecuada y poco saludable.

Cabe señalar que actualmente en Latinoamérica, el 82 por ciento de la gente vive en ciudades, esto de acuerdo a un estudio de Población del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU.

Por lo que el experto señaló que es necesario que los países implementen nuevas tecnologías, debido a que las técnicas de agricultora ambiental controlada como las fincas verticales.

“En los próximos 30 años habrás más de 3 billones de habitantes adicionales en el planeta que habrá que alimentar, y la agricultura transformará la forma en que producimos alimentos para las próximas poblaciones. Estos no son números abstractos, y no habrá otros caminos si no brindamos las respuestas adecuadas”, aseguró