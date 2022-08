Por ser latina, autoridades de EE.UU. no impidieron feminicidio de Gaby Ramos

El feminicidio de Gaby Ramos, de 38 años, ha estremecido a todo México, pues según han indicado las primeras investigaciones, la mujer que residía en Salt Lake City,en Utah, Estados Unidos, llamó al 911 de aquel país para pedir ayuda ante el ataque por parte de su ex pareja, del que estaba siendo víctima, pero nadie llegó en su rescate por ser latina.

Según se sabe, la mujer nació, creció y estudió en la Ciudad de México y con el sueño de encontrar un mejor futuro, se mudó al país del norte, en donde vivía con su hija de siete años de edad y su hermana Rocío.

Se graduó de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), era amante del rock, y tiktoker con 19 mil seguidores en su cuenta. Su nombre real era Gabriela Sifuentes Castilla, pero en honor a su abuela, quien fue una mujer empoderada, se puso sul apellido paterno.

¿Cómo fue el feminicidio de Gaby Ramos?

La hermana de la víctima llamó dos veces al 911 pero nadie la ayudó

Todo ocurrió el sábado 16 de octubre de 2021. Gaby fue a una fiesta y según testigos, bailó toda la noche, y en especial comenzó a jalar gente al centro de la pista para acompañarla, una de esas personas fue un joven de 18 años de edad, hecho que no le agradó nada a su ex pareja sentimental Manuel Burciaga Perea, otro mexicano originario de Chihuahua.

La relación duró 8 meses, pero a ella no le terminaba de agradar la forma de ser de su entonces novio, por lo que decidió terminar con él y cuando se reencontraron en la fiesta de latinos, a él no le hizo gracia verla con otra persona.

Cuando Ramos, de 38 años de edad, se retiró del festejo, lo hizo en compañía del joven previamente mencionado en La Verdad Noticias, quien la llevó hasta su hogar, en donde ya la esperaba Manuel.

La discusión empezó y Rocío, hermana de la víctima, se levantó y le pidió a su ex cuñado que se fuera, pero no quiso y éste seguía reclamando. A empujones logró entrar a la casa de las mujeres y al llegar a la habitación de Gaby, sacó el anillo de compromiso que él le dio pero que ella nunca usó porque no quería casarse.

Finalmente Manuel se fue y cuando todo parecía acabar, al amanecer regresó y tocó insistente la puerta; Rocío lo invitó a calmarse y llamó nuevamente al 911 para solicitar apoyo de la policía de Utah, Estados Unidos, pero Gaby abrió la puerta, para entonces, él tenía una pistola en la mano y emitió cinco disparos, uno de los cuales destrozó el ojo izquierdo de la mujer de 39 años.

“Iba directo a matarla”.

El sujeto huyó y Rocío lloraba ante el cuerpo sin vida de su hermana; los vecinos comenzaron a salir de sus casas y se acercaron a la vivienda de las mexicanas; nadie daba crédito de lo que sucedía.

Los servicios de emergencia llegaron horas más tarde y Manuel nunca fue detenido, se sabe que luego de ser el autor del feminicidio de Gaby Ramos, huyó a México.

Estados Unidos desconoce la palabra “feminicidio”

En Estados Unidos no se castiga el feminicidio pues no existe

El delito del feminicio no existe en Estados Unidos, por lo que la muerte de Gaby, fue catalogada como un asesinato por violencia doméstica. De acuerdo con la National Coalition Against Domestic, NCADV, una de cada dos mujeres en el país, son asesinadas por sus parejas o ex parejas sentimentales.

“La línea de teléfono de violencia doméstica recibe más de 20 mil llamadas en todo el territorio”.

Muchas organizaciones se han encargado de dar mayorinformación sobre lo que es un feminicidio y el por qué de su nombre, dado a que en todo el mundo, miles de mujeres son asesinadas por situaciones pasionales y otras características.

