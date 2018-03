Por ser gay, es torturado y asesinado por el novio de su madre

Lo quemaban con cigarrillos, le obligaban a comer su propio vómito e, incluso, heces de gato

"Esto no ha sido consecuencia de las drogas, ni de problemas de salud mental", ha asegurado el fiscal de Palmadale (California), Jonathan Hatami. "(Isauro) lo hizo porque no le gustaba, porque creía que Gabriel era homosexual y para él eso era algo malo", ha señalado el fiscal.

Un hombre de California ha sido acusado de, de 8 años, por ser homosexual, según han informado los fiscales. Isauro Aguirre está acusado de homicidio y se puede enfrentar a una pena de muerte por los "actos de abuso indescriptibles" cometidos contra el pequeño Gabriel Fernández, según publica New York Daily News.. Isauro Aguirre y la madre del niño, Pearl Fernández, pegaban a Gabriel porque era homosexual. Hubo ocasiones en que lo quemaban con cigarrillos, le obligaban a comer su propio vómito e, incluso, heces de gato, según ha informado la fiscalía.Las torturas comenzaron después de que Gabriel y su madre se mudaron a casa de Isauro Aguirre, dijeron los fiscales. Gabriel murió en 2013, un año después de mudarse con la pareja a Palmdale. El médico que atendió el pequeño declaró que presentaba "". El abogado de Aguirre ha admitido que su cliente causó las heridas de Gabriel, pero dijo que no debería enfrentarse a la pena de muerte porque no quería terminar con la vida del niño. "Es culpable de asesinato, pero la circunstancia especial alegada, que pretendía matar a Gabriel con la imposición de tortura, no es cierta", dijo el abogado