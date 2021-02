¿Por qué trabajadores de la salud están RECHAZANDO la vacuna COVID-19?

Un número preocupante de trabajadores de la salud están rechazando la vacuna, a pesar de haber presenciado el inmenso sufrimiento de la pandemia COVID-19. Sorprendentemente, el escepticismo sobre las vacunas es más alto que el promedio entre quienes trabajan en un entorno de atención médica.

Un estudio de la Kaiser Family Foundation encontró que 1,676 adultos estadounidenses, aproximadamente una cuarta parte (27%) de los encuestados, dijeron que dudaban en recibir una vacuna. Esa cifra aumentó al 29% de los encuestados que trabajan en un entorno de atención médica.

Se informó a La Verdad Noticias que, un informe de la organización sin fines de lucro Surgo Ventures habló con 2.504 trabajadores de la salud, y el 15% dijo que se les ofreció la vacuna y la rechazaron.

En algunos estados, los números son mucho más altos. En Ohio, el 60% de los trabajadores de hogares de ancianos decidieron no aplicarse una vacuna en diciembre, dijo el gobernador Mike DeWine.

Hasta el 40% de los trabajadores de primera línea en Los Ángeles también se han negado a recibir una inyección de COVID-19, dijeron funcionarios de salud pública a Los Angeles Times. En el vecino condado de Riverside, esta cifra aumentó al 50%.

El 50% de los trabajadores se negaron a recibir la vacuna COVID-19 en California

Si bien estas cifras son preocupantes para los funcionarios de salud pública, no está claro cuántos trabajadores de la salud dudan en tomar la vacuna de manera inminente y cuántos están firmemente en contra de la vacuna.

Hay diferentes niveles de vacilación ante las vacunas COVID-19, algunos son reacios a estar en la primera ronda de vacunaciones. "Muchas enfermeras solo quieren que todos reciban su segunda inyección y asegurarse de que estén bien antes de sentirse cómodos al recibirla", dijo Melody Butler quien trabajó como enfermera en Long Island.

Pero es poco probable que se convenza a otros para que se pongan una inyección. "Estas personas están tan casadas con los anti-vacunas porque no les interesa recibir educación o hacer preguntas".

Teorías de la conspiración y desinformación

A pesar de la evidencia científica que muestra la seguridad y eficacia de las vacunas, algunas personas evitan los datos a favor de afirmaciones infundadas y mitos desacreditados.

Una ficción ampliamente compartida dice que la inyección contiene un microchip inyectable y sugiere que el fundador de Microsoft, Bill Gates, está planeando usar la vacuna para rastrear las ubicaciones de la población mundial.

Melissa Anne, enfermera en un centro de vida asistida en Tampa, Florida, no los descarta. "Dejo la puerta abierta ante la posibilidad de que haya personas con malas intenciones detrás de estas vacunas", dijo a Insider.

A pesar de las políticas de los gigantes de las redes sociales para acabar con la información errónea sobre las vacunas, Facebook e Instagram son el caldo de cultivo para las afirmaciones falsas.

La negación del personal de la salud respecto a la vacuna COVID-19 ha sorprendido

Por ejemplo, la semana pasada, una publicación de Facebook ampliamente compartida afirmó erróneamente que el aborto espontáneo de una médico fue el resultado de la vacuna contra el coronavirus.

La mujer en cuestión, la Dra. Michelle Rockwell, dijo que su aborto espontáneo ocurrió antes de que la vacunaran.

"Qué desalmado y depredador es tomar la angustia de otra persona y modificarla para promover su propia agenda", escribió en Instagram. "La información errónea se difunde tan rápidamente porque la gente no se detiene y piensa antes de presionar el botón de compartir".

El Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, dijo a Insider que creía que la información errónea podría estar contribuyendo a una menor tasa de uso de vacunas.

Trabajadores de la salud 'están esperando hasta la primavera'

Si bien algunos trabajadores de la salud tienen estas opiniones extremas, otros dudan acerca de recibir una vacuna tan pronto en el lanzamiento. El Dr. Stephen Noble, un cirujano cardíaco en Olympia, Washington, generalmente no se opone a las vacunas.

"No soy un negador de vacunas o anti-vacunas", dijo a Insider. "He vacunado a mis hijos y me vacunan con la vacuna contra la gripe todos los años". Pero Noble dijo que cree que el lanzamiento de la vacuna COVID-19 comenzó demasiado rápido como para infundir confianza.

"Uno de los temas que me preocupan es que simplemente no tenemos datos a largo plazo", dijo. "Se suponía que la vacuna sería un estudio de tres años, pero de alguna manera, la detuvimos a los seis meses y dijimos: '¿Sabes qué? Estos datos son buenos'".

Si bien Noble está disminuyendo la posibilidad de vacunarse ahora, no lo descarta para el futuro. Dijo que estaba considerando recibir una inyección a principios del verano una vez que haya más datos disponibles.

Butler, fundadora de Nurses Who Vaccinate, dijo que cree que las opiniones de Noble son ampliamente compartidas y que muchos trabajadores de la salud eventualmente se acercarían a las vacunas.

"Sé que algunas enfermeras tienen una cronología en la cabeza", dijo. "Están esperando hasta la primavera". Si bien es cierto que la vacuna se ha lanzado a un ritmo sin precedentes, los expertos buscan tranquilizar a la gente.

"No se desarrolló demasiado rápido. Se desarrolló convenientemente", dijo Benjamin. "Estas vacunas se han desarrollado como una clase durante muchos, muchos años. Pudimos cambiar rápidamente al tipo específico de vacuna para este organismo en particular".

"Sabemos, históricamente, que la mayoría de las cosas malas que ocurren con las vacunas ocurren en los primeros meses", dijo. "Estamos fuera de esa ventana ahora".

El Dr. Hemi Tewarson, investigador principal de políticas en el Centro de Políticas de Salud de Duke-Margolis, estuvo de acuerdo.

"Creo que existe una necesidad real de asegurarse de que la ciencia se explique en términos muy claros", dijo Tewarson a Insider. "La tasa de eficacia del 95% es fantástica. Hubo algunos efectos secundarios leves, pero literalmente no hubo efectos secundarios graves".

Las vacunas son la 'mejor opción' para acabar con el COVID-19

Si bien algunos trabajadores de la salud optarán por vacunarse en una fecha futura, otros no ven las vacunas como la solución médica. La Dra. Jane Orient, directora ejecutiva de la Asociación de Médicos y Cirujanos de Estados Unidos, que es políticamente conservadora, insiste en que nunca se vacunará contra el COVID-19.

"Simplemente no estoy convencida por la evidencia, ni por la efectividad ni por la seguridad", dijo a Insider. En cambio, Orient dijo que deberíamos depender de la medicación.

"Las vacunas no son la única alternativa", dijo. "Existen tratamientos seguros y eficaces que se han probado durante décadas en cientos de millones de personas".

Orient dijo que la hidroxicloroquina, un medicamento antipalúdico, se debe recetar a los pacientes con COVID-19. La hidroxicloroquina se convirtió en un nombre familiar después de que fuera elogiada por el ex presidente Donald Trump, quien dijo a los periodistas que la estaba tomando.

Trump anunció que usó hidroxicloroquina para combatir el COVID-19

Los estudios han demostrado que el medicamento no previene las infecciones por coronavirus en personas que estuvieron recientemente expuestas al virus. Otros estudios han demostrado que el fármaco no ayudó a los pacientes hospitalizados.

En junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos revocó la autorización de uso de emergencia del medicamento después de que un ensayo clínico encontró que el medicamento no mostró ningún beneficio, ni disminuyó la probabilidad de muerte ni aceleró la recuperación.

Tewarson, experta en políticas de salud, dijo que quiere que los trabajadores de la salud sepan que las vacunas son la "mejor opción".

"Ninguno de nosotros quiere ir al hospital y correr el riesgo de morir. Eso es terrible", dijo. "Así que hacer que la vacuna llegue a suficientes personas es lo que realmente va a prevenir eso".

Si bien existen algunas opciones de tratamiento aprobadas, como los tratamientos con anticuerpos monoclonales, Tewarson dijo que eran insuficientes para prevenir la propagación del COVID-19. "Sí, son buenos", dijo. "Pero son solo una herramienta".

Diferentes niveles de educación y disparidades raciales

Para entender por qué tantos trabajadores de la salud eligen no vacunarse, las personas deben reconocer los diferentes niveles de conocimiento dentro de la industria, dijo Benjamin, funcionario de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

"La base de conocimientos de un médico o una enfermera que trabaja en el hospital es diferente a la base de conocimientos de un asistente de enfermería, por ejemplo, o alguien que trabaja en un hogar de ancianos", dijo.

"Muchos de nuestros hogares de ancianos cuentan con un mayor grado de personas que tienen menos formación profesional. No es que no sean profesionales, pero tienen menos formación profesional que las enfermeras de los hospitales", añadió.

Además de eso, la experiencia de las personas con el virus ha sido drásticamente diferente. Si bien el personal de los hogares de ancianos, por ejemplo, ha visto que el virus afecta a las poblaciones mayores, es probable que las enfermeras de las unidades de cuidados intensivos hayan visto morir a personas realmente enfermas de todas las edades todos los días.

Los empleados de hogares de ancianos tienen algunas de las tasas de vacunación más bajas entre los trabajadores de la salud. Un análisis de los CDC de más de 11,000 centros de atención a largo plazo encontró que alrededor del 78% de los residentes recibieron al menos una dosis en el primer mes de vacunación, pero solo el 38% del personal lo hizo.

Personal de la salud aun teme el uso de la vacuna COVID-19

"Creo que las perspectivas de la gente sobre la enfermedad son diferentes", agregó Benjamin. "Y creo que su base de conocimientos básicos sobre salud es muy diferente. Por lo tanto, debemos educar a las personas sobre dónde estaban y llevarlas a un nivel similar de conocimiento sobre los riesgos y beneficios de la vacuna".

Además de esto, la experiencia de los trabajadores de la salud también está determinada por sus antecedentes.

Tewarson dijo que "se vuelve más complicado cuando se analiza todo. Al igual que los republicanos, los residentes rurales y las personas de color muestran más dudas que la población en general y eso ciertamente también se traduce en cuando uno piensa en los trabajadores de la salud."

Según una encuesta nacional realizada por la Kaiser Family Foundation y The Undefeated, 7 de cada 10 afroamericanos creen que las personas son tratadas injustamente por motivos de raza o etnia cuando buscan atención médica.

"Vivimos en un sistema de inequidad, determinantes sociales de la salud y en un sistema de racismo institucional que se presta a no escuchar a los pacientes negros e incluso a los proveedores", dijo el cirujano cardíaco Noble.

"Y el sistema de atención médica no aparece ni responde de manera adecuada. Por lo tanto, con la vacuna, le resultará difícil tratar de convencer al público, y mucho menos a los proveedores de atención médica que trabajan dentro del sistema a diario."

¿Cómo abordar la indecisión ante las vacunas COVID-19?

Los sistemas de salud, las instalaciones médicas y los funcionarios estatales han probado diferentes formas de alentar a más trabajadores de la salud a vacunarse.

Algunos empleadores han anunciado incentivos innovadores, que incluyen bonificaciones en efectivo, tarjetas de regalo, boletos de rifa e incluso desayunos gratis en Waffle House.

Otros, especialmente aquellos en sectores que han cambiado radicalmente por la pandemia, han discutido que las vacunas sean obligatorias en sus lugares de trabajo.

Los mandatos de vacunas no son desconocidos. Según Johns Hopkins Medicine, 15 estados tienen leyes que exigen que los trabajadores de la salud se vacunen en determinadas circunstancias para mantener seguros a los pacientes de alto riesgo. La mayoría de los hospitales han hecho que la vacuna contra la influenza sea obligatoria.

Pero exigir la vacuna contra el coronavirus es más complicado, ya que ha sido aprobada por la FDA solo para uso de emergencia, por lo que todavía se considera experimental.

A Benjamin le preocupa que la imposición de vacunas sea contraproducente. "Una de las cosas que he aprendido en todos mis años de práctica de la salud y la medicina es que en el momento en que le dices a la gente que tiene que hacer algo, la gente no lo hará".

Benjamin dijo que prefería usar el "poder de persuasión", difundiendo "buena información" a través de "mensajeros de confianza".

Esto es lo que Butler, la fundadora de Nurses Who Vaccinate, ha logrado con tanto éxito. "Realmente estamos tratando de adelantarnos a la información errónea. Queremos que la gente lo escuche de nosotros primero", dijo Butler.

"Así que eso es lo que realmente estamos tratando de ayudar a nuestros colegas a ser proactivos en lugar de estar siempre a la defensiva", agregó.

