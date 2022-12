Por qué la OMS dice que solo el 45% de los países tendrán acceso a agua potable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que en el mundo, solo el 45% de los países podrán lograr sus objetivos para acceder al agua potable en el año 2030.

Mientras tanto, también informó que solo el 25% de los demás países podrán cumplir las metas para garantizar el saneamiento a los ciudadanos.

Aquí, en La Verdad Noticias, te informamos que también dijeron que estas cifras son a pesar de que existió un aumento en la financiación en cuanto a este tema, igualmente señalaron que al menos más de dos tercios de los países no cuentan con recurso humano suficiente,

La OMS dice que el objetivo no se cumplirá

La OMS insiste en dar saneamiento a las fuentes de agua potable en el mundo

Lo anterior se dio a conocer por el informe del miércoles titulado ‘Análisis y Evaluación Global de Saneamiento y Agua Potable’, que indica que a pesar de que existió un aumento en el financiamiento, más del 75% de los 120 países dijo tener fondos insuficientes.

Esto también fue contrastado frente a las 25 naciones que incrementaron sus presupuestos gubernamentales a una tasa anual del 5%.

Los documentos indican que en total, 71 países etiquetaron 31 mil millones de dólares para dicha finalidad, con un promedio anual de 12 dólares per cápita.

En México, el presupuesto fue de 611 millones de dólares, lo que representa 5 dólares por persona.

También se dio a conocer que más del 80% de los países dijeron no tener suficientes profesionales que se gradúan año con año de las instituciones educativas, para satisfacer las necesidades de los lugares, pero los trabajadores no quieren vivir o trabajar en zonas rurales o con recursos que no sean suficientes.

En cuanto a temas de género, la OMS mencionó que se necesitan medidas para llegar a poblaciones y entornos vulnerables, lo que incluye a las mujeres, de acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, esto para fomentar la inclusión y el apoyo financiero para que sean consideradas en la toma de decisiones y servicios, esto porque menos de los dos tercios de los países mencionan la salud e higiene femenina como parte de sus políticas.

Igualmente señalaron que casi una cuarta parte de las mujeres usan menos del 10% de los puestos en el gobierno y menos de un tercio tienen una alta participación en dicho sector al planificar la gestión del agua potable en las parejas rurales.

TE PUEDE INTERESAR: La OMS estima el fin de la pandemia del COVID-19 durante el 2023

¿Qué advierte la OMS?

La OMS insiste en que también se deben tener consideraciones de género

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el mundo está frente a una crisis urgente, y pidió a los gobiernos que se fortalezcan sus sistemas y aumentar la inversión.

Al mismo tiempo, el presidente de ONU-Agua, Gilbert F. Houngbo, dijo que las naciones no están cerca de lograr esto para el año 2030.

Ante esto, la OMS insisten en la necesidad de garantizar el agua, saneamiento e higiene seguros y sostenibles para evitar impactos en la salud de millones de personas, por lo que insta a los gobiernos a que se aumenten los servicios, financiamiento, monitoreo y regulación de este derecho.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.