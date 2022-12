¿Por qué la Fiscalía de Nueva York investigará a congresista?

Este miércoles, la Fiscalía del condado de Nassau en Nueva York dio a conocer que investigará a George Santos, congresista del Partido Republicano por mentir en su experiencia laboral y estudios.

Esto, admitió, lo habría hecho para ‘embellecer’ su currículum vitae durante su candidatura, ante lo que Anne T. Donnelly, fiscal del condado, indicó que si se cometió un delito, éste será procesado.

Aquí, en La Verdad Noticias vamos a darte los detalles de a que se debió esta mentira en su currículum y cuáles serán los cargos bajo los que sería investigado este congresista.

George Santos y estudios falsificados

El congresista admitió haber adornado su currículum para contender como congresista

George Santos, el primer republicano abiertamente gay que fue electo para el Congreso de los Estados Unidos, reconoció haber mentido en una entrevista que concedió al medio New York Post, sin embargo, también él ha sido objeto de crítica, puesto que el periódico The New York Times publicó una investigación sobre el tema.

De acuerdo con el propio congresista, él nunca trabajó para Goldman Sachs y Citigroup como había asegurado anteriormente, admitió igualmente que nunca se graduó de ninguna universidad, esto a pesar de haber asegurado tener un título de la universidad Baruch.

“No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lo siento por haber embellecido mi currículum”, reiteró y agregó que “Hacemos cosas estúpidas en la vida”.

Mintió igualmente sobre su madre cuando dijo que esta era judía y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo que también lo hizo aclarar su religión, afirmando ser católico, luego de afirmar que su abuela le contó historias de su conversión a la religión judeocristiana.

Todos estos antecedentes llevaron a Donnelly, quien es republicana a decir que todas las fabricaciones e inconsistencias del congresista son impresionantes, asegurando que Nassau, condado neoyorkino merece a un representante honesto y responsable en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Comisión que investiga asalto al Capitolio pide imputar al expresidente Donald Trump

¿Quién es George Santos?

El congresista mintió también sobre aspectos de su vida

George Santos es un congresista del partido republicano que derrotó a Robert Zimmerman en un distrito que cubría partes de Queens y suburbios de Long Island, lo que cambiaría el control a los republicanos.

Esta fue su segunda carrera, puesto que la primera contienda la perdió ante Tom Suozzi, demócrata, en el año 2020, y las críticas a su persona fueron por su asistencia al mitin de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, en Washington en enero 6 del año 2021

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.