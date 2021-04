¿Por qué el plan climático de Joe Biden es criticado por los republicanos?

Una gran cantidad de republicanos recurrieron a las redes sociales durante el fin de semana para burlarse y criticar el plan climático de Joe Biden, por querer restringir el consumo de carne en Estados Unidos, aunque dicha intención no existió.

El ex asesor económico del ex presidente Donald Trump, Larry Kudlow se unió a los comentarios negativos en contra del demócrata por las presuntas declaraciones que nunca se dieron por parte del mandatario.

"Para cumplir con los objetivos del Nuevo Acuerdo Verde de Biden, Estados Unidos tiene que... ¡conseguir esto!", dijo sin fundamento.

"No vayas a mi cocina", le dijo la representante republicana en Colorado, Lauren Boebert, a Biden en Twitter, mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió: "No va a suceder en Texas".

Los republicanos estaban reaccionando a las medidas que el presidente lanzó la semana pasada, mismas que dimos a conocer en La Verdad Noticias y pide que Estados Unidos reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% para 2030, pero no menciona las medidas de corte de carne.

Críticas al plan climático de Joe Biden

Los republicanos se basaron en un artículo falso para criticar el plan climático de Joe Biden

La mentira parece haberse originado en un artículo engañoso del Daily Mail, que planteaba posibles formas en que Biden y los estadounidenses podrían alcanzar una reducción del 50% en las emisiones.

Citando un estudio de la Universidad de Michigan, el Daily Mail señaló que una forma en que Estados Unidos podría frenar las emisiones sería limitando el consumo de carne roja hasta en un 90%.

Fox News recogió la historia y publicó un gráfico que decía: "Up In Your Grill: Los requisitos climáticos de Biden".

El hijo de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos se unió a las críticas y burlas sin antes verificar la información.

"Estoy bastante seguro de que ayer comí 4 libras de carne roja", escribió Donald Trump Jr. en Twitter.

Por su parte, Biden ha publicado escasos detalles sobre cómo planea reducir a la mitad las emisiones de Estados Unidos para 2030, un objetivo ambicioso.

El plan se anunció la semana pasada como parte de una cumbre climática, organizada por la Casa Blanca con otros 40 países.

La Administración Biden publicó una hoja informativa que presenta políticas vagamente definidas que el presidente espera implementar para alcanzar el objetivo, incluida "electricidad 100% libre de contaminación por carbono para 2035" y restricciones sobre las emisiones de los automóviles. La hoja no menciona la carne.

Críticas previas contra Joe Biden

No es la primera vez que los republicanos critican a Joe Biden

Esta no es la primera vez que los republicanos acusan sin fundamento a los demócratas de querer restringir el consumo de carne para alcanzar los objetivos del cambio climático.

El ex presidente Donald Trump y otros republicanos han afirmado falsamente que el Green New Deal, el amplio plan de cambio climático propuesto por los progresistas Representantes Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) y el senador Ed Markey (D-Mass), prohibiría la carne.

En realidad, el plan climático de Joe Biden exige "trabajar en colaboración con los agricultores y ganaderos de los Estados Unidos para eliminar la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola tanto como sea tecnológicamente posible". 14,5% es el porcentaje de las emisiones mundiales totales que genera el ganado cada año.

