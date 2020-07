¿Por qué el gobierno de Pakistán pide comprar en línea animales SACRIFICADOS?

¿Por qué el gobierno de Pakistán pide comprar en linea animales SACRIFICADOS?

Las autoridades paquistaníes están alentando a las personas a comprar animales sacrificados en línea o al menos usar máscaras cuando visitan los mercados de ganado, temiendo que los preparativos para el festival musulmán de Eid al-Adha puedan revertir una disminución en el número de infecciones por coronavirus COVID-19.

Las restricciones gubernamentales de distanciamiento social este año, incluido el cierre de medio día, han visto una caída en los clientes en los mercados normalmente bulliciosos que, como en otros países musulmanes, se establecen en centros urbanos antes de uno de los festivales más importantes del Islam.

El principal mercado de ganado de Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, estuvo menos ocupado el domingo que en años anteriores con solo seis días antes de las festividades, dijeron testigos.

El comerciante Allah Ditta, que viajó cientos de millas para vender sus acciones, dijo que sus clientes casi se habían reducido a la mitad. La mayoría de los visitantes no cumplieron con el requisito de usar máscaras, y muchos estuvieron acompañados por niños que este año tienen prohibido.

"No entiendo este coronavirus. No he visto a nadie morir por él", dijo el comerciante Muhammad Akram. "Mira a tu alrededor: nadie lleva una máscara".

Pakistán en alerta por el coronavirus

Pakistán ha reportado más de 270 mil casos de COVID-19 con casi 6 mil muertes. Los casos diarios de nueva infección ascendieron a poco menos de mil 200 el domingo frente a un pico del mes pasado cerca de 7 mil en otro festival, Eid al-Fitr.

"En las últimas cuatro semanas ha habido una desaceleración significativa en la propagación de la pandemia, con una disminución del 80% en las muertes", dijo el domingo el ministro de Salud del Estado, Zafar Mirza, tres semanas después de que él mismo dio positivo por COVID-19.

El Eid al Adha o Fiesta del sacrificio coincide con el momento culminante del peregrinaje a la Meca.

"Último Eid, ya que las reuniones aumentaron, la gente viajó, y esta interacción causó que los casos aumentaran", dijo Mizra. "La gente debería tomarlo muy en serio y actuar de manera responsable. Existe la posibilidad de que los casos vuelvan a subir, como España".

TE PUEDE INTERESAR: Sacrifican mascotas en China por coronavirus

Mientras que los visitantes del mercado han caído, más personas están pagando organizaciones benéficas para sacrificar ganado en su nombre y entregarles su corte o donarlo a los necesitados.