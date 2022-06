¿Por qué Turquía cambió su nombre a Türkiye?

Turquía ha anunciado a las Naciones Unidas, que a petición de su presidente, ahora se llamará "Türkiye" en todos los idiomas, así lo informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El cambio es inmediato", indicó Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

A través de una carta oficial Ankara, la capital turca, pidió a la ONU que formalice de inmediato el nombre. El ministro de Relaciones Exteriores de Ankara, Mevlüt Cavusoglu, publicó en su Twitter una carta exigiendo que "el nombre de (su) país en la ONU, en idiomas extranjeros, se registre como ‘Türkiye’".

"Türkiye es la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco" dijo en diciembre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Pero ¿por qué la nación decidió cambiar de nombre? En La Verdad Noticias te explicamos.

¿Por qué la nación cambió de nombre?

Se impulsará la marca “Made in Türkiye”

El cambio de nombre se dio como parte de una campaña de cambio de marca lanzada por el presidente turco. La nación espera evitar que el nombre del país en inglés sea “Turkey”, una palabra que en dicho idioma significa “pavo”, un ave tradicionalmente relacionada con la Navidad, el Año Nuevo o el Día de Gracia.

Además, la misma palabra tiene otra definición en el Diccionario de Inglés de Cambridge, donde también significa "algo que falla gravemente" o "una persona estúpida o tonta". Fue así que los cambios se dieron para evitar que el nombre del país tenga una connotación negativa.

El presidente turco estuvo presionado durante años por este cambio de nombre, asegurando que el país estaría mejor representado con el nombre turco en vez de compartir la misma grafía en inglés con un pájaro.

“Algunos pueden encontrar este cambio de nombre tonto, pero coloca a Erdogan en el papel de protector y salvaguarda del respeto internacional por el país", señaló Mustafa Aksakal, profesor de historia en la Universidad de Georgetown en Washington D.C.

Cabe indicar que la Ü puede resultar confusa para la mayoría de las personas que no tienen esa letra en su alfabeto. Pero para una persona que habla inglés, cambiar la primera vocal de Turkey por una "Ü" y agregar una "E" al final resulta suficiente para pronunciar el nuevo nombre a la perfección.

En materia económica, la nación ha querido imponer por un tiempo la marca "made in Türkiye", en lugar de "made in Turkey", ahora como parte de la estrategia la frase "Made in Türkiye" aparecerá en todos los productos exportados. Además en enero de 2022 se lanzó una campaña de turismo que llevó como eslogan "Hello Türkiye".

¿Cuál era el nombre antiguo de Turquía?

Su nuevo nombre será "Türkiye", en todos los idiomas

Para los turcos, Turquía empezó en 1923. Antes de la creación de la República de Turquía ni siquiera se llamaba así: era el Imperio Otomano. Ahora en 2022 nuevamente ha cambiado de nombre, siendo el actual Türkiye.

